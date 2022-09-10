هل تفهم القطط آبجدية الإنسان

ميّز الله تعالى الإنسان عن سائر المخلوقات بالقدرة على الكلام للتخاطب والتواصل، إلا أنه بقية الكائنات الحية لم تُحرم من التواصل فيما بينها؛ وحتى تواصلها في بعض الاحيان مع الانسان ...



* هل يفهم القط ما يقوله صاحبه؟



لا أحد يعلم ما يدور بداخل عقل القط، كل الدلائل العلمية تؤكد أن القطط ليس لها

القدرة على فهم أبجدية الإنسان كما هي ولكن القطط تملك القدرة على الاستجابة لبعض إشارات

وكلمات الإنسان. فالقط في غاية الذكاء ليفهم ويستجيب لإشارة الإنسان الجسدية وملامح وجهه

وانفعالاته ومشاعره وفيم يفكر بل في بعض الأحيان يستقى رغبات الآخرين في معرفة ما يفعلونه

ولذا فإن القط ماهر في فهم ومعرفة ما يدور بأذهاننا ونفكر فيه دون أن يعرف ويفهم ما ينطق

به لساننا.



* هل القط يخاطب الإنسان؟



بالطبع القط يتحاور مع الإنسان ولكنه لا يستعمل أسلوب الخطابة والألفاظ وإنا يستعمل

لغات أخرى مثل اللغة الصوتية واللغة الجسدية.

والقط يحـور ما يصدره من أصوات بقدر ما يستجيب له الإنسان، فنجد أنه إذا كانت

استجابة الإنسان بدرجة عالية لصوت معين يصدر من القط، فالقط يستعمله كثيرا فما بعد مع

صاحبه لمعرفته أن صاحبه قد فهم معناه.

ولذا نجد بعض القطط تصدر صوتا معينا ثابتا للتعامل مع بعض أفراد العائلة.

اللغة الصوتية

القطط لا تستطيع تكوين كلمات ولكنها معجما صوتيا ذي دلالة ومعان خاصة، العلماء

اكتشفوا 16 ملفوظا صوتيا محددا ويعتقدون أن هناك المزيد الذي لم يكتشف بعد من الأصوات

غير المسموعة للإنسان. بعض السلالات لها ألفاظ صوتية أكثر من غيرها.

أو ( Abyssinian)



يميل إلى الهدوء وقلة الأصوات المنبعثة منه.

كثير من المربين للقطط يتعلمون من عواء القطط وأصواتها المختلفة إذا كان القط سعيدا

أو جائعا أو شكوى من ألم معين أو ارتباك وحيرة أو مجردن الصياح ليلفت انتباه صاحبه.

وهذه الأصوات المختلفة تكون معروفة وواضحة للمربى شديد الانتباه وسريعة الملاحظة.





التخاطب والتواصل بالأصوات بين القطط شامل ويحتاج للمهارة عما يدركه الإنسان

ويجب أن يعطيه حق قدره.

سلوك التواصل والتخاطب

اللغة بين الحيوانات هي لغة بدون كلمات ولا تستخدم فيها الأبجدية كما في الإنسان

ولكنها عبارة عن رسائل كيميائية وإشارات جسدية وطبقات صوتية مختلفة يصدرها الحيوان ليعبر

بها عما بداخله ويعبر بها عن غرائزه واحتياجاته وهذه الرسائل لا يستطيع الإنسان أن يفهم

مدلولها إلا في حدود ضيقة بينما في سائر الحيوانات يمكنها فهم هذه اللغة وخاصة داخل أفراد

النوع الواحد.













المرجع

كتاب تربية القطط للهواة و المحترفين

لـ الدكتور ميرفت محمود كامل

دكتور حسين قاعود