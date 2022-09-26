ماهي قصصكم المرعبة في الصغر؟

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,962
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تشفاو زمان وقت الڨايلة وحنا صغار يدخلونا ويحكولنا وحد الحكايات شعبية تخوف
كانت تحكيلنا جدة:بكري كنت صغيرة كنا نلعبو انا وخياتي شفنا الغولة فاتت تجري قدام الشجرة نقولولها حنا كيفاه جاية تقولنا:شعرها طويل وكحل وسنيها خارجين وجاية بيضا وطويلة هاجدة خفي علينا شوي ههههه
وفي الليل لي ميرقدش يجيه الراجل لي نصو عبد ونصو كرعين كبش
ديجا منين نشوف واحد لابس قشابية نخزر مع رجليه لكان لابس صباط نفرح
ماش غير جدة كانو كامل الناس يحكو هاذ لحكايات
والحمد لله جيلنا ماصرالو والو
انا ذرك منقدرش نحكيهم لولادي نخاف يعودو يخافو
بصح حنا لاراعاو شعورونا ماقالو يترعبو ههههه
ونهار رحنا عند دار عمي كانو يسكنو في البطيمات وخرجت نلعب مع بناتو اكانت بنت جيرانهم لامة لولاد تاع الحي وبدات تحكيلنا علئ الجنون اول مرة نسمع بيهم كنت نقرا سنة ثانية ابتدائي وعدت نتخيل فيهم يشوفو فيا في كل مكان
وأنتم بواش كانوا يخوفوكم بكري يعني القصص الشعبية لي رعبتكم في صغركم؟
تشفاو زمان وقت الڨايلة وحنا صغار يدخلونا ويحكولنا وحد الحكايات شعبية تخوف
كانت تحكيلنا جدة:بكري كنت صغيرة كنا نلعبو انا وخياتي شفنا الغولة فاتت تجري قدام الشجرة نقولولها حنا كيفاه جاية تقولنا:شعرها طويل وكحل وسنيها خارجين وجاية بيضا وطويلة هاجدة خفي علينا شوي ههههه
وفي الليل لي ميرقدش يجيه الراجل لي نصو عبد ونصو كرعين كبش
ديجا منين نشوف واحد لابس قشابية نخزر مع رجليه لكان لابس صباط نفرح
ماش غير جدة كانو كامل الناس يحكو هاذ لحكايات
والحمد لله جيلنا ماصرالو والو
انا ذرك منقدرش نحكيهم لولادي نخاف يعودو يخافو
بصح حنا لاراعاو شعورونا ماقالو يترعبو ههههه
ونهار رحنا عند دار عمي كانو يسكنو في البطيمات وخرجت نلعب مع بناتو اكانت بنت جيرانهم لامة لولاد تاع الحي وبدات تحكيلنا علئ الجنون اول مرة نسمع بيهم كنت نقرا سنة ثانية ابتدائي وعدت نتخيل فيهم يشوفو فيا في كل مكان
وأنتم بواش كانوا يخوفوكم بكري يعني القصص الشعبية لي رعبتكم في صغركم؟