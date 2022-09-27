مذكرات الرياضيات للمقطع 1 للسنة الثانية متوسط

ريحـان

ريحـان

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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

نقدم لكم ~


مذكرات الرياضيات للمقطع 1 للسنة الثانية_متوسط
( العمليات على الأعداد الطبيعية و الأعداد العشرية )

للاستاد صابر مصطفى جزاه الله خيرا

✨ رابط تحميل الملف pdf :

drive.google.com

مذكرات المقطع 1 للسنة الثانية متوسط (العمليات على الأعداد الطبيعية و الأعداد العشرية) من إعداد الأستاذ صابر مصطفى

drive.google.com drive.google.com

هذه لمن آراد التصفح دون تحميل




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اسأل الله لكم التوفيق و السداد
كما لا تنسوني من صالح دعائكم

 
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