سلسلة تمارين المقطع الأول في الرياضيات مع الحل





صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ



أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم



أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير



نقدم لكم ~....









سلسلة_تمارين #بالحل المقطع الأول ثانية متوسط رياضيات. الجيل الثاني تحتوي على :

14 تمرين + الحل .

7 وضعيات +الحل .



بارك الله في صاحب العمل السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـهصبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآأعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكمأســعد الله أوقـآتكم بـ كل خيرنقدم لكم ~....سلسلة_تمارين#بالحلالمقطع الأول ثانية متوسط رياضيات. الجيل الثاني تحتوي على :14 تمرين + الحل .7 وضعيات +الحل .بارك الله في صاحب العمل

اسأل الله لكم التوفيق و السداد

كما لا تنسوني من صالح دعائكم ​