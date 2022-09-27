سلسلة تمارين المقطع الأول في الرياضيات مع الحل

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,989
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~....




سلسلة_تمارين 😍 🎊#بالحل🎊 المقطع الأول ثانية متوسط رياضيات. الجيل الثاني تحتوي على :
📗 14 تمرين + الحل .
📙 7 وضعيات +الحل .

بارك الله في صاحب العمل


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اسأل الله لكم التوفيق و السداد
كما لا تنسوني من صالح دعائكم
 
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