يجب على الإنسان أن يعرف أنّه غير مسؤول عن مشاعر الآخرين؛ فأحياناً يشعر البعض بأنّ عليهم القيام بأمر غير مقبول مراعاةً لمشاعر أحدهم، وهذا أمر خاطئ، إذ إنّ التصرف الصحيح هو الذي يكون بمعقولية، وضمير، وعدالة بغض النظر عن أي شيء آخر، كما يجب رفض طلب الأشخاص غير المقبول حتّى لو أزعجهم ذلك؛ مما يساعد على إدراكهم للطريقة التي يجب التعامل بها مع الشخص، ويعطيه مزيداً من الاحترام.