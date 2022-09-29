ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~....
التلاميذ المنتقلون إلى السنة الثانية ثانوي والذين يسعون للتحضير لها ، بالنسبة للأدب العربي على المتعلم معرفة كل ما يخص العصر العباسي ( تأريخه ،الأسباب التي ساهمت في ازدهار الأدب فيه ،خصائص الأدب فيه، والأغراض الشعرية ، أشهر الشعراء فيه...)
لذلك اليكم مدخلا لهذا العصر و بعض الأسئلة المتكررة عنه :
مدخل لمحور العصر العباسي للسنة الثانية ثانوي
س:ما المقصود بالعصر العباسي؟
ولم سمي بهذا الاسم؟
العصر العباسي: هو العصر الممتد من 132 هـ
الى 656 هـ
وسمي بهذا الاسم نسبة إلى جد ملوك بني عباس العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم.
س:ما هي ابرز مظاهر الحياة السياسية في العصر
العباسي؟
1ـ صارت بغداد عاصمة الدولة العباسية وازدهرت
الحياة فيها.
2ـ غلب الطابع الفارسي على الدولة العباسية
وقلدهم في الزي والملبس.
3ـ أخذ العباسيون عن الفرس نظام الوزارة.
4ـ ظهور التفكك والانقسام في الدولة العباسية وخاصة في النصف الثاني.
5ـ ظهور الفتن والثورات.
6ـ ضعف العنصر الفارسي وذلك في بداية حكم الخليفة المعتصم وحل محله العنصر التركي.
س: ما أبرز مظاهر الحياة الاجتماعية في العصر العباسي؟وكيف كان المجتمع في طبقة العام؟
ابرز المظاهر هي:
1ـ ظهور طبقتين مختلفتين:طبقه منعمة واخرى تجد صعوبة في الحياة.
2ـ ازدياد حركة العمران.
3ـ شيوع كثير من مظاهر الترف واللهو.
4ـ ازدياد الشعوبية(المفاضلة) بين العرب والفرس وغيرهم من أبناء الشعوب
5ـ انتشار المجون والزندقة والانحلا ل والسبب :
اختلا ط العرب بغيرهم من أبناء الشعوب الأخرى.
6ـ لم يخل المجتمع العباسي من المتمسكين بالشريعة
بل كانوا كثيرين .
7ـ كانت الحياة الاجتماعية في العصر العباسي بشكل عام حياة ترف ونعيم.
س:علل انتشار المجون والزند قة والانحلا ل في الحياة الاجتماعية في العصر العباسي؟
اختلاط العرب بغيرهم من أبناء الشعوب.
مظاهر التجديد في الشعر العباسي
س:ماهي الاسباب التي دعت الشعراء العباسين للتجديد؟
1ـ التقدم العقلي الخصب عند العباسين.
2ـ الذوق المستحضر المرهف.
س:اذكر مظاهر التجديد في فن المدح عند العباسين؟
مظاهر التجديد في شعر المدح هي:
1ـ أضافوا إلى الممدوح مثالية الحكم وما ينبغي أن يقوم علية من الأخذ بدستور الشريعة.
2ـ الغوا غير المقبول في المدح.
3ـ الرقة في الأسلوب.
4ـ بساطة في التصوير.
5ـ مدح المدن المحببة الى قلوب ساكنيها.
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~....
التلاميذ المنتقلون إلى السنة الثانية ثانوي والذين يسعون للتحضير لها ، بالنسبة للأدب العربي على المتعلم معرفة كل ما يخص العصر العباسي ( تأريخه ،الأسباب التي ساهمت في ازدهار الأدب فيه ،خصائص الأدب فيه، والأغراض الشعرية ، أشهر الشعراء فيه...)
لذلك اليكم مدخلا لهذا العصر و بعض الأسئلة المتكررة عنه :
مدخل لمحور العصر العباسي للسنة الثانية ثانوي
س:ما المقصود بالعصر العباسي؟
ولم سمي بهذا الاسم؟
العصر العباسي: هو العصر الممتد من 132 هـ
الى 656 هـ
وسمي بهذا الاسم نسبة إلى جد ملوك بني عباس العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم.
س:ما هي ابرز مظاهر الحياة السياسية في العصر
العباسي؟
1ـ صارت بغداد عاصمة الدولة العباسية وازدهرت
الحياة فيها.
2ـ غلب الطابع الفارسي على الدولة العباسية
وقلدهم في الزي والملبس.
3ـ أخذ العباسيون عن الفرس نظام الوزارة.
4ـ ظهور التفكك والانقسام في الدولة العباسية وخاصة في النصف الثاني.
5ـ ظهور الفتن والثورات.
6ـ ضعف العنصر الفارسي وذلك في بداية حكم الخليفة المعتصم وحل محله العنصر التركي.
س: ما أبرز مظاهر الحياة الاجتماعية في العصر العباسي؟وكيف كان المجتمع في طبقة العام؟
ابرز المظاهر هي:
1ـ ظهور طبقتين مختلفتين:طبقه منعمة واخرى تجد صعوبة في الحياة.
2ـ ازدياد حركة العمران.
3ـ شيوع كثير من مظاهر الترف واللهو.
4ـ ازدياد الشعوبية(المفاضلة) بين العرب والفرس وغيرهم من أبناء الشعوب
5ـ انتشار المجون والزندقة والانحلا ل والسبب :
اختلا ط العرب بغيرهم من أبناء الشعوب الأخرى.
6ـ لم يخل المجتمع العباسي من المتمسكين بالشريعة
بل كانوا كثيرين .
7ـ كانت الحياة الاجتماعية في العصر العباسي بشكل عام حياة ترف ونعيم.
س:علل انتشار المجون والزند قة والانحلا ل في الحياة الاجتماعية في العصر العباسي؟
اختلاط العرب بغيرهم من أبناء الشعوب.
مظاهر التجديد في الشعر العباسي
س:ماهي الاسباب التي دعت الشعراء العباسين للتجديد؟
1ـ التقدم العقلي الخصب عند العباسين.
2ـ الذوق المستحضر المرهف.
س:اذكر مظاهر التجديد في فن المدح عند العباسين؟
مظاهر التجديد في شعر المدح هي:
1ـ أضافوا إلى الممدوح مثالية الحكم وما ينبغي أن يقوم علية من الأخذ بدستور الشريعة.
2ـ الغوا غير المقبول في المدح.
3ـ الرقة في الأسلوب.
4ـ بساطة في التصوير.
5ـ مدح المدن المحببة الى قلوب ساكنيها.
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