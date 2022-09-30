محمد المحمودي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 سبتمبر 2022
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- محل الإقامة
- riyadh
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نصائح لحماية شعرك من الشمس والتلوث
قد لا تعرف هذا ، ولكن في كل مرة تخرج فيها ، يتعرض شعرك للقصف من الشمس والملوثات التي لا حصر لها والتي تطفو في الهواء. وبالتالي ، من المهم للغاية أن تتخذ بعض الخطوات لحماية خصلاتك الثمينة منها:
ارتدِ قبعة / وشاحًا: غطِ شعرك عند الخروج في الهواء الطلق ، خاصةً خلال فصل الصيف. يمكن أن تقطع قبعة أو وشاح شوطًا طويلاً في حماية شعرك من أضرار أشعة الشمس الشديدة.
لا تخرجي بشعر دهني / مبلل: لا تخرجي مباشرة بعد أن تقومي بتزييت أو غسل شعرك لأنه يمكن أن يتسبب في التصاق الغبار والأوساخ به.
استخدم واقيًا من الشمس للشعر: استثمر في واقي من الشمس واستخدمه بشكل ديني لحماية شعرك من أشعة الشمس فوق البنفسجية.
اربطي شعرك: ترك شعرك مفتوحًا وفضفاضًا في الهواء الطلق يمكن أن يجعله أكثر عرضة للجفاف والتلف. اربط هواءك عند الخروج إلى العالم.
حالة عميقة: رطبي شعرك بعمق مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لتنظيف فروة رأسك تمامًا واستعادة الرطوبة إلى شعرك الباهت والجاف.
نصائح لتصفيف شعرك
هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند تصفيف شعرك. وتشمل هذه:
استخدم المطاط الناعم للشعر: استخدم فقط المطاط الناعم للشعر عند ربط شعرك. تجنب استخدام الأربطة المطاطية وأشرطة الشعر المطاطية التي تحتوي على مشبك معدني في المنتصف لأنها يمكن أن تشد شعرك وتتسبب في تكسره.
لا تربط شعرك بإحكام: لا تربط شعرك بضفائر ضيقة جدًا أو كعكات أو ذيل الحصان حيث يمكن أن يتلف شعرك وبصيلاته ويسبب تساقطه. يمكن أن يسبب لك أيضًا صداعًا حادًا.
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نصائح للعناية بالشعر في الليل
نميل إلى الاعتناء بشعرنا طوال اليوم ولكننا نقفز مباشرة في السرير دون الالتفات إلى كيف يمكن أن نتلف شعرنا أثناء النوم. إليك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل النوم:
اربطي شعرك بشكل غير محكم: اربطي شعرك بشكل غير محكم باستخدام شريط مطاطي ناعم للشعر أو باندانا إذا كنت تحبين النوم مع ربط شعرك. يمكن أن يؤدي تسريحة ذيل الحصان والكعك الضيقة إلى شد خيوط شعرك وتسبب تكسرها أثناء تقليبها ليلاً.
استخدم وشاحًا حريريًا / غطاء وسادة: لفي وشاحًا حريريًا حول رأسك أو نامي على وسادة من الحرير / الساتان. تميل أكياس الوسائد القطنية إلى أن تكون أكثر كشطًا لشعرك وتسبب تجعده وتقصفه.
ترطيب الأطراف: افركي القليل من أي زيت شعر من اختيارك (زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الأرجان يعمل بشكل أفضل) على أطراف شعرك قبل الذهاب إلى الفراش لمنحهم دفعة ترطيب إضافية.