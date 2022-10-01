تجديد بطاقة طلب العمل (منحة البطالة)

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
توضيـح هــام
فيما تجديد طلب العمل (منحة البطالة)
اولا : نريد الإشارة لمعلومات هامة تخص تجديد طلبات العمل الخاصة بالبطالين المسجلين لدى وكالات التشغيل
مدة صلاحية طلبات العمل 06 أشهر ويتم تجديدها على الأقل كل ستة أشهر.
في حالة عدم التجديد يتم إلغاء طلب العمل و توقيف الاستفادة من المنحة آليا
عند إلغاء الطلب يفقد طالب العمل الأقدمية في التسجيل و يمنح له رقم جديد عند التجديد المتأخر
على طالبي العمل تجديد طلباتهم قبل تاريخ الإلغاء وليس بعده
التجديد لبطاقة طالب عمل خاصة لكل 6 اشهر تتجدد كل واحد لديه بطاقة التسجيل خاصة به يلقى فيها لادات إلغاء كما هو موضح في صورة ويجب تجديدها قبل الوقت باسبوع او 10 ايام او حتى شهر وعادي المهم بارك تتجاوز وقت التجديد لانه اذا تجاوز وقت التجديد يغلق رقم تسجيل الخاص لكم وبالتالي الذهاب لوكالة التشغيل من جديد من اجل تفعيل الطلب
والتجديد يكون من الموقع wassit online فقط ومن الهاتف او مقهى انترنت و لا تحتاج الذهاب للوكالة من اجل الختم عليها ان شاءلله نكون قدرت نوصلكم كيفية التجديد
تابعو الصور :
ولتفاصيل أكثر في الفيديو
بالتوفيق كما لا تترددوا في ترك اي استفسار وسيشرفنا الرد واجابتكم ان شاء الله.