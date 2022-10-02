همسة في أذن طالب ( متابعتك للدرس ) 1

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,147
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
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** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية *
** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ***





اهلا وسهلا لكم اعضاء وزوار منتدى اللمة الكرام عودة موفقة للمدارس أتمنى لكم كل التوفيق...

لكم مني همسة خفيفة قد تفيدكم و تساعدكم في ترتيب اولوياتكم


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اسأل الله لكم التوفيق و السداد
كما لا تنسوني من صالح دعائكم


 
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