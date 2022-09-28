المخطط السنوي للسنة الثانية ابتدائي (2022/2023)

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية *
** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ***



اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية ** نقدم لكم

المخطط السنوي للسنة الثانية ابتدائي (2022/2023) الشكر لمن أعده
من خلال هذا المخطط تستطيعون الاطلاع على كل الدروس المقررة في كل فصل للسنة الثانية ابتدائي


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اسأل الله لكم التوفيق و السداد
كما لا تنسوني من صالح دعائكم

 
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