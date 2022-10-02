꧁مًثًلَ وٌمًعٌنِى꧂

*amani*

*amani*

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
4,159
النقاط
1,876
العمر
22
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
آلَسِلَآمً عٌلَيَکْمً وٌرحًمًةّ آلَلَهّ تٌعٌآلَﮯ وٌبًرکْآتٌهّ
ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال💛
اليوم جبتلكم بعض الأمثال لي نهدروهم في جيهتنا والبعض منها شائع في الجزائر كامل
حبيت كل واحد فيكم يقولنا وش هو المعنى لي فهموا من كل مثل
وفي الاخير نزيد نشرحلكم انا
ونشوفو كل واحد وش فهم
ممكن المثل عندو معنى واحد وانتم تلقاو معنى آخر 😌
ننتظر تفاعلكم🥹❤
إليكم الأمثال 👇🏻👇🏻


_لي يحب الشبح مايقول اح
_البقرة في السوق ويافازاز يرطاب
_لحدايد للشدايد
_ماتخالط النخالة ماينقبوك الجاج
_بين الطلبة بين الجنون
_لي تشوفو راكب الداب (الحمار اكرمكم الله) قولو مبروك الحصان
_الشهر شْهِيرْ والنهار قْصِيرْ
_الباب لي يدخلك منو الريح سدو واستريح
_شاتي اللبن ومدرڨ في الطاس
_مايعجبك نوار الدفلى في الواد داير ظلايل ومايغرك زين الطفلة حتى تشوف الفعايل



 
*amani*

*amani*

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
4,159
النقاط
1,876
العمر
22
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan
@سعد606 @ذكريات @barca.moha @عبدالرؤوف1
@aljentel @الامين محمد @dahman kz
@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"
@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي @Moha le sage
@lale çiçeği @rafid2 @السها
@شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed
@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @فريد أبوفيصل @*amani*
@{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ
@assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم
@بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد
@sanaya klara @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac
@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية
@Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة
@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان
@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية
@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق
@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General
@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم
@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane
@الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM
@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @زخة مطر
@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20
@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@اليزابث @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض
@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ
@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة
@ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام
@أحمدوا @أريج محمد
@ahmedroyce339 @rose09000 @opira99
@أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @ريحـان
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza
@"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25
@سحر صبرين @Zouheir 2022 @العنود بوفاتح
@حمزة حمزة @محمد عبدو 13 @Ahmedfba
@MARYTA @Haroun Serhani
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top