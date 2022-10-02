꧁مًثًلَ وٌمًعٌنِى꧂



ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال

اليوم جبتلكم بعض الأمثال لي نهدروهم في جيهتنا والبعض منها شائع في الجزائر كامل

حبيت كل واحد فيكم يقولنا وش هو المعنى لي فهموا من كل مثل

وفي الاخير نزيد نشرحلكم انا

ونشوفو كل واحد وش فهم

ممكن المثل عندو معنى واحد وانتم تلقاو معنى آخر

ننتظر تفاعلكم🥹❤

إليكم الأمثال آلَسِلَآمً عٌلَيَکْمً وٌرحًمًةّ آلَلَهّ تٌعٌآلَﮯ وٌبًرکْآتٌهّان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوالاليوم جبتلكم بعض الأمثال لي نهدروهم في جيهتنا والبعض منها شائع في الجزائر كاملحبيت كل واحد فيكم يقولنا وش هو المعنى لي فهموا من كل مثلوفي الاخير نزيد نشرحلكم اناونشوفو كل واحد وش فهمممكن المثل عندو معنى واحد وانتم تلقاو معنى آخرننتظر تفاعلكم🥹❤إليكم الأمثال

_لي يحب الشبح مايقول اح

_البقرة في السوق ويافازاز يرطاب

_لحدايد للشدايد

_ماتخالط النخالة ماينقبوك الجاج

_بين الطلبة بين الجنون

_لي تشوفو راكب الداب (الحمار اكرمكم الله) قولو مبروك الحصان

_الشهر شْهِيرْ والنهار قْصِيرْ

_الباب لي يدخلك منو الريح سدو واستريح

_شاتي اللبن ومدرڨ في الطاس

_مايعجبك نوار الدفلى في الواد داير ظلايل ومايغرك زين الطفلة حتى تشوف الفعايل