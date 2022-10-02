꧁مًثًلَ وٌمًعٌنِى꧂

*amani*
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- إنضم
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آلَسِلَآمً عٌلَيَکْمً وٌرحًمًةّ آلَلَهّ تٌعٌآلَﮯ وٌبًرکْآتٌهّ
ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال
اليوم جبتلكم بعض الأمثال لي نهدروهم في جيهتنا والبعض منها شائع في الجزائر كامل
حبيت كل واحد فيكم يقولنا وش هو المعنى لي فهموا من كل مثل
وفي الاخير نزيد نشرحلكم انا
ونشوفو كل واحد وش فهم
ممكن المثل عندو معنى واحد وانتم تلقاو معنى آخر
ننتظر تفاعلكم🥹❤
إليكم الأمثال
_لي يحب الشبح مايقول اح
_البقرة في السوق ويافازاز يرطاب
_لحدايد للشدايد
_ماتخالط النخالة ماينقبوك الجاج
_بين الطلبة بين الجنون
_لي تشوفو راكب الداب (الحمار اكرمكم الله) قولو مبروك الحصان
_الشهر شْهِيرْ والنهار قْصِيرْ
_الباب لي يدخلك منو الريح سدو واستريح
_شاتي اللبن ومدرڨ في الطاس
_مايعجبك نوار الدفلى في الواد داير ظلايل ومايغرك زين الطفلة حتى تشوف الفعايل
ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال
اليوم جبتلكم بعض الأمثال لي نهدروهم في جيهتنا والبعض منها شائع في الجزائر كامل
حبيت كل واحد فيكم يقولنا وش هو المعنى لي فهموا من كل مثل
وفي الاخير نزيد نشرحلكم انا
ونشوفو كل واحد وش فهم
ممكن المثل عندو معنى واحد وانتم تلقاو معنى آخر
ننتظر تفاعلكم🥹❤
إليكم الأمثال
_لي يحب الشبح مايقول اح
_البقرة في السوق ويافازاز يرطاب
_لحدايد للشدايد
_ماتخالط النخالة ماينقبوك الجاج
_بين الطلبة بين الجنون
_لي تشوفو راكب الداب (الحمار اكرمكم الله) قولو مبروك الحصان
_الشهر شْهِيرْ والنهار قْصِيرْ
_الباب لي يدخلك منو الريح سدو واستريح
_شاتي اللبن ومدرڨ في الطاس
_مايعجبك نوار الدفلى في الواد داير ظلايل ومايغرك زين الطفلة حتى تشوف الفعايل