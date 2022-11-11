من مطبخي ~♡فطيرة التفاح♡~

*amani*
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آلَسِلَآمً عٌلَيَکْمً وٌرحًمًةّ آلَلَهّ تٌعٌآلَﮯ وٌبًرکْآتٌهّ
كيف احوالكم ياغاليين ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير❤
حبيت نشارك معكم اليوم هذي الوصفة البسيطة
مكوناتها جد بسيطة وطريقة تحضيرها كيما هك
عندنا ربع كيلة من علبة الزبدة
بيضة وسكر وڤانيلا نخلطوهم مع بعض مليح حتى يذوب السكر
مبعد نزيدو الفرينة كي ترجع متماسكة ومتلصقش في اليد نحبسو
هنا عندنا التفاح قطعتو كيما هك
ومبعد نحطوه على نار قليلة ونضيفولو زوج ملاعق كبار سكر وملعقة كبيرة زبدة ونخلوه شغل يتكرمل مع السكر لي حطيناه
كي يرجع رطب نوعا ما نحوه
ونحطوه على العجينة تاعنا
انا هنا زدت من فوق التفاح زعما زينتها ههههه
ونحطوها تطيب وشهية طيبة
انا جاتني شوية العجينة قليلة وقريب تحرقت 🫢 بصح الصراحة بنينة
كيف احوالكم ياغاليين ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير❤
حبيت نشارك معكم اليوم هذي الوصفة البسيطة
مكوناتها جد بسيطة وطريقة تحضيرها كيما هك
عندنا ربع كيلة من علبة الزبدة
بيضة وسكر وڤانيلا نخلطوهم مع بعض مليح حتى يذوب السكر
مبعد نزيدو الفرينة كي ترجع متماسكة ومتلصقش في اليد نحبسو
هنا عندنا التفاح قطعتو كيما هك
ومبعد نحطوه على نار قليلة ونضيفولو زوج ملاعق كبار سكر وملعقة كبيرة زبدة ونخلوه شغل يتكرمل مع السكر لي حطيناه
كي يرجع رطب نوعا ما نحوه
ونحطوه على العجينة تاعنا
انا هنا زدت من فوق التفاح زعما زينتها ههههه
ونحطوها تطيب وشهية طيبة
انا جاتني شوية العجينة قليلة وقريب تحرقت 🫢 بصح الصراحة بنينة