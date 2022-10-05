أعمال نهاية السنة ثالثة ثانوي

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,230
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~....



🎉🎉 المحور الأول : أعمال نهاية السنة 📣📣📣📣📣

🛑🛑 الإهتلاكات و نفص قيمة التثبيتات 🛑🛑

🔰🔰🔰🔰🔰🔰
✅ملخص شامل للإهتلاكات ، أرقام حسابات و تسجيل
✅ الإهتلاك الخطي
✅ الإهتلاك المتزايد
✅ الإهتلاك المتناقص

الأستاذ عبدالخالق جزاه الله كل خير


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أسأل الله لكم التوفيق و السداد


 
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