أعمال نهاية السنة ثالثة ثانوي

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 10,230
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- بشار
- الجنس
- أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~....
المحور الأول : أعمال نهاية السنة
الإهتلاكات و نفص قيمة التثبيتات
ملخص شامل للإهتلاكات ، أرقام حسابات و تسجيل
الإهتلاك الخطي
الإهتلاك المتزايد
الإهتلاك المتناقص
الأستاذ عبدالخالق جزاه الله كل خير
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~....
المحور الأول : أعمال نهاية السنة
الإهتلاكات و نفص قيمة التثبيتات
ملخص شامل للإهتلاكات ، أرقام حسابات و تسجيل
الإهتلاك الخطي
الإهتلاك المتزايد
الإهتلاك المتناقص
الأستاذ عبدالخالق جزاه الله كل خير
أسأل الله لكم التوفيق و السداد