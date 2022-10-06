سنة ثالثة ثانوي Bac2023 الشعب العلمية 38 نهاية ح.ع.ت للمحاولة + الحل المفصل

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~...



سنة ثالثة ثانوي Bac2023 الشعب العلمية
38 نهاية حالة عدم تعيين للمحاولة + الحل المفصل

❤ الشكر موصول للأستاذ صاحب العمل جزاه الله احسن الجزاء لا تنسوه بصالح الدعاء

✅ نرجوا من طلابنا الكرام المحاولة فيه أولا قبل الإطلاع على الحل


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