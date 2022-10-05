نشاط 1 المنعكس العضلي الدرس الأول في العلوم الطبيعية و الحياة

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ







اخواني طلبة سنة ثانوي ثانوي علوم تجريبية تقني رياضي و رياضيات

أقدم لكم دروس العلوم الطبيعية و من الكراس حصريا على اللمة في كل مرة سنطرح درسا فكونوا بالقرب ~

ـ المجال التعليمي :اليات التنظيم على مستوى العضوية

ـ الوحدة التعليمية التنظيم العصبي