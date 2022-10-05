نشاط 1 المنعكس العضلي الدرس الأول في العلوم الطبيعية و الحياة

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اخواني طلبة سنة ثانوي ثانوي علوم تجريبية تقني رياضي و رياضيات
أقدم لكم دروس العلوم الطبيعية و من الكراس حصريا على اللمة في كل مرة سنطرح درسا فكونوا بالقرب ~
ـ المجال التعليمي :اليات التنظيم على مستوى العضوية
ـ الوحدة التعليمية التنظيم العصبي
- نشاط 1 :المنعكس العضلي
اخواني طلبة سنة ثانوي ثانوي علوم تجريبية تقني رياضي و رياضيات
أقدم لكم دروس العلوم الطبيعية و من الكراس حصريا على اللمة في كل مرة سنطرح درسا فكونوا بالقرب ~
ـ المجال التعليمي :اليات التنظيم على مستوى العضوية
ـ الوحدة التعليمية التنظيم العصبي
- نشاط 1 :المنعكس العضلي