نشاط 1 المنعكس العضلي الدرس الأول في العلوم الطبيعية و الحياة

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,236
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



اخواني طلبة سنة ثانوي ثانوي علوم تجريبية تقني رياضي و رياضيات
أقدم لكم دروس العلوم الطبيعية و من الكراس حصريا على اللمة في كل مرة سنطرح درسا فكونوا بالقرب ~

ـ المجال التعليمي :اليات التنظيم على مستوى العضوية

ـ الوحدة التعليمية التنظيم العصبي

- نشاط 1 :المنعكس العضلي



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