النشاط 1 : التحلون

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,614
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

دائما نواصل دروس العلوم الطبيعية الرياضيات تواكب الفترة الأولى من الفصل الأول





المجال التعليمي 1 : آلية التنظيم على مستوى العضوية

الوحدة 2 : التنظيم الهرموني

النشاط 1 : التحلون









CamScanner 10-18-2022 21.19_1.jpgCamScanner 10-18-2022 21.23.jpgCamScanner 10-18-2022 21.28_1.jpgCamScanner 10-18-2022 21.29_1.jpg

Screenshot_2022-10-19-13-29-22.png





 
آخر تعديل:
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,614
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

يشاهد هذا الموضوع: 4 (الأعضاء: 1، الزوار: 3)​

  • ريحـان
  • لا تترددوا في ترك اي استفسار وسيشرفنا الرد واجابتكم ان شاء الله.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top