النشاط 1 : التحلون

السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه



صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ



أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم



أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير



دائما نواصل دروس العلوم الطبيعية الرياضيات تواكب الفترة الأولى من الفصل الأول