التعريف بركن قعدات اللمة وضوابطه

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,032
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
مرحبا بكم في ركن قعدات ناس اللمة


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قعدات ناس اللمة مساحة للتشارك والتفاعل و التعرف والاطلاع, سواء رغبت في انشاء موضوع خاص بمنطقتك او ولايتك او مدينتك تقوم بالتعريف بمعالمها وتراثها وتاريخها و ترصد أخبارها اليومية وتستقطب المهتمين من نفس منطقتك او من خارجها.
- كمثال: تجمع ناس ڨالمة / خيمة السطايفية /...الخ


أو أنت من المهتمين بهواية أو شغوف بمجال وموهبة معينة أو مهتم بتجميع وسائط متنوعة لمجال محدد وفق ضوابط المنتدى يمكنك انشاء تجمع او رابطة تجمع المهتمين من نفس المجال والموهبة والاستفادة من الحوارات والأفكار المتبادلة .
- كمثال: رابطة ملاك الدراجات النارية / تجمع عشاق الرحلات البرية / نادي هواة الفلك ...الخ

أو تود فتح رابطة صداقة وتعارف وتشارك مع الاخوة من جميع أقطار العالم العربي والاسلامي هذا هو المكان الأنسب والملائم وفق ضوابط المنتدى.
- كمثال: رابطة أصدقاء فلسطين / منتدى أهل الخليج / اللمة السورية بالجزائر ...الخ

قعدات ناس اللمة تجمع منتسبيها وزوارها الراغبين في الانضمام والتفاعل مع هذا الركن وتفتح فضائها الرحب للمشاركة والتفاعل والتعاون مع الاستمتاع والاستفادة في نفس الوقت.


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مرحبا بالجميع
 
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