العجينة2 كيسان و ربع فرينة + مغرفة صغيرة خميرة الخبز + ملح +نصف كاس زيت + حبة بيض نطمها بالماء حوالي نصف كاسالحشو: الجاج ماريني و شوية كبدة نقلوهم مليحكريمة الجبن 2 بيض +1 ياغورت طبيعي + فرماجيطيب كلش على نار هادئةنخلط الفرينة والخميرة والملح والزيت مع بعض بالماء حتى نتحصل على عجينةنخلي العجينة في الثلاجة لترتاح لمدة نصف ساعة على الأقل تفرد العجين في قوالب التارت نثقبها بالفرشات نحطهم فالفرن نخرجهم من الفرنونعمرهم بالحشو ونضيف الكريمة والفرماجويدخل الكيش مرة أخرى الفرن حتى حوالي 10 الى 20د​