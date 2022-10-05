مینی کیش

حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
548
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
مینی کیش
العجينة
2 كيسان و ربع فرينة + مغرفة صغيرة خميرة الخبز + ملح +نصف كاس زيت + حبة بيض نطمها بالماء حوالي نصف كاس
الحشو: الجاج ماريني و شوية كبدة نقلوهم مليح
كريمة الجبن 2 بيض +1 ياغورت طبيعي + فرماج
يطيب كلش على نار هادئة

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الطريقة
نخلط الفرينة والخميرة والملح والزيت مع بعض بالماء حتى نتحصل على عجينة
نخلي العجينة في الثلاجة لترتاح لمدة نصف ساعة على الأقل تفرد العجين في قوالب التارت نثقبها بالفرشات نحطهم فالفرن نخرجهم من الفرن
ونعمرهم بالحشو ونضيف الكريمة والفرماج
ويدخل الكيش مرة أخرى الفرن حتى حوالي 10 الى 20د​
 
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