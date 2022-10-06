الحديث عن الماضي

​ يعد الماضي أيضًا من افضل مواضيع للنقاش مع الزوج بينما من المحتمل أنك غطيت الأساسيات ، حاول التعمق أكثر من خلال مشاركة أسرار الطفولة أو سرد القصص العائلية .

القديمة إذا كان بإمكان شريكك تغيير شيء واحد من ماضيه ، فماذا سيكون؟ ماذا سيفعلون بشكل مختلف ، إذا كان بإمكانهم العودة في الوقت المناسب؟

تتيح لك هذه الأسئلة معرفة المزيد عن شريكك ، وما قد يندم عليه ، وما يلهمه ، وما الذي يجلب له السعادة

كمكافأة ، ستساعدك على اتخاذ قرارات أفضل كزوجين للمضي قدمًا. من خلال معرفة ما يندم عليه شريكك ، يمكنك العمل معًا كزوجين لضمان عدم تكرار التاريخ نفسه