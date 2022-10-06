الحديث عن الماضي

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,696
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر

يعد الماضي أيضًا من افضل مواضيع للنقاش مع الزوج بينما من المحتمل أنك غطيت الأساسيات ، حاول التعمق أكثر من خلال مشاركة أسرار الطفولة أو سرد القصص العائلية .
القديمة إذا كان بإمكان شريكك تغيير شيء واحد من ماضيه ، فماذا سيكون؟ ماذا سيفعلون بشكل مختلف ، إذا كان بإمكانهم العودة في الوقت المناسب؟
تتيح لك هذه الأسئلة معرفة المزيد عن شريكك ، وما قد يندم عليه ، وما يلهمه ، وما الذي يجلب له السعادة
كمكافأة ، ستساعدك على اتخاذ قرارات أفضل كزوجين للمضي قدمًا. من خلال معرفة ما يندم عليه شريكك ، يمكنك العمل معًا كزوجين لضمان عدم تكرار التاريخ نفسه
 
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