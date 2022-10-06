أعطوا الإحترام لكي تكسبوا الإحترم

إن احترام النفس أول دلائل الحياة. عندما لا تشعر بمن حولك ممن جرحتهم ولا تهتم بأحاسيسهم ولا تبالي بمشاعرهم ... اعلم أنك فاقد بعض الأدب والأخلاق والاحترام. لدينا مشكلات كثيرة عالقة لا تحل إلا عن طريق الاعتذار والاحترام المتبادل ، وإن من طبيعة الأشخاص المحترمين أنهم يمنحون الاحترام لمن يستحقه ولمن لا يستحقه. لا يمكن لهم سلب إحترامنا للذات ، إذا لم نعطهم إياها. الحياة المليئة بالأخطاء أكثر نفعاً وجدارة بالاحترام من حياة فارغة من أي عمل. العقل الواعي هو القادر على إحترام الفكرة حتى ولو لم يؤمن بها. الحب دون إحترام متقلب وسريع الزوال ، والاحترام دون حب واهن و بارد. تعجبني الأرواح الراقية التي تحترم ذاتها وتحترم الغير ، تطلب بأدب تشكر بذوق وتعتذر بصدق. لا تُحاول أن تبحث عن الوجه الثّاني من أيِّ شخصٍ حتّى لو كُنت متأكِّد أنّه سيّء . . يكفِي أنّه إحترمك , وأظهر لك الجانبَ الأفضلَ منه. الحب والصداقة والاحترام لا توحّد الناس مثلما تفعل كراهية شيء ما. أحتقر الناس الذين لا دموع لهم , فهم إما جبابرة أو منافقون , وفي الحالتين هم لا يستحقون الاحترام. عندما أتحدث مع طفل يثير في نفسي شعورين : الحنان لما هو عليه ، والاحترام لما سوف يكونه. كثيرون لا تربطنا بهم علاقة شخصية ، لكن أرواحنا تعتاد وجودهم فنحبهم ونحترمهم وفِي بعض الأحيآن تكون نوايانا أنقى مَن قطرآت النـدى لكن تتلوث بِظنون الآخريـن. لا يمكن لأحد أن ينال الاحترام عن طريق فعل ما هو خاطئ. إحترام الآخرين وإحترام مشاعرهم . . إحترام لذاتك. المجتمعات لا ترقي ولا تسمو ولا تتقدم إن لم يزرع في أبنائها كل معاني النبل والأصالة والاحترام. كلنا ندرك جيداً أن الاحترام حاجه نفسيه للإنسان (الطبيعي ) كحاجته للهواء والماء والطعام. أعترف أن من أصعب الأمور على نفسي فقدان إحترامي لروح كنت أحمل لها الكثير من الاحترام . إن الإنسان ليس في حاجة إلى أن يكون غنياً أو ناجحاً أو ذا نفوذ لكي يُعامَل بإحترام فديننا وإسلامنا وعقيدتنا وقيمنا كلها تدعو لإحترام الذات. الاحترام ليس مجرد حلية ، بل حارس للفضيلة. ما ورَّث الآباءُ الأبناءُ شيئاً خيراً من الأدب لأنّ بالأدب يَكسِبون المال وبالجهل يُتْلفونه. إحترام الناس له جانبان : أحدهما سلبي والآخر إيجابي. إتبع إحترام ثلاثة : إحترام الذات , إحترام الآخرين , إحترام جميع أفعالك. إبدأ الناس بالسلام ، وحيهم بالبسمة ، وأعرهم الإهتمام . . لكي تكن حبيباً إلى قلوبهم قريباً منهم . أجمل شيء أن يعترف الإنسان بتواضع علمه ومعرفته وأن يمتلك شجاعة الإعتراف بالجهل عندما يجهل . . لأن هذه الشجاعة ستأخذك لمواجهة الحقائق وزيادة معارفك. إنني أكن الاحترام لكل من خالفني كما أكنّه لكل من وافقني وأقدر حتى أولئك الذين يشتدون أو يقسون. إقتحمونا بأرواحهم الراقية وتواجدهم العبق برائحة المحبة والاحترام. الإنسان بأخلاقه وصفاته وتعامله مع الآخرين يفرض على من يقابله أن يحترمه ويوقره ، فعلينا التحلي بأعظم الصفات ونقابل الإساءة بالإحسان وأن نسامح من أخطأ ولا نهينه. إبسط وجهك للناس تكسب ودهم ، وألن لهم الكلام يحبوك ، وتواضع لهم يجلوك . إن الإفتقار إلى إحترام وتقدير الذات يؤثر على كافة مناحي الحياة في الفرد وهو أمر مخيف. إن أعظم سعادة للرجل المفكر هو أن يفهم ما يستطيع أن يفهمه ويتقبل بإحترام ما لم يستطع أن يفهمه. إحترم غيرك إحتراماً لإنسانيته . . أياً كان سِنّه وأياً كان مركزه ووضعه في المجتمع ، فهو مثلك إنسان. الحَسَب مُحتاجِ إلى الأدب والمعرفة محتاجة إلى التَّجربة‏.‏ أن تستحق الاحترام ولا تحصل عليه خير من أن تحصل عليه وأنت لا تستحقه. إن لم نستطع أن نتحالف فعلينا أن نتعاون ، وإن لم نستطع أن نتعاون فعلينا أن نتبادل الاحترام. حُسْن الخُلق خيْر قَرِين والأدب خير ميراث والتَوفيق خير قَائد‏. إحترام الكبار أمر يمارسه الجميع تقريباً ويشعرون أنه واجب ملزم لا يحيد عنه إلا متمرد. إن إحترام الذات وإحترام العقل وإحترام الفكر الحر يدعونا إلى الصدق مع أنفسنا والبعد عن خداعها بكبرياء وجحود. إحترامك للناس يكسبك محبتهم ، ولا يفقدك مهابتك. الذين يتظاهرون بأنهم علي حق دوماً يفقدون الاحترام لأن جميع الناس تراهم على أنهم مخادعون. يتخلل إحترام الذات جميع جوانب حياتك. ليس أحقر من إحترام مبني على الخوف.



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