حاب تخلص فاتورة الانترنت والهاتف والتعبئة من المنزل

فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
السلام عليكم ورحمة.
حاب تخلص الانترنت او الهاتف الثابت وتعبئ رصيدك وتقدم شكوى او طلب تزود بخدمة أو خط من غير ما تتحرك من مكانك خاصة في وقت الشتاء البارد والامطار لديك بطاقة بنكية او البطاقة الذهبية تابع معي :
الان دعونا نقوم بجولة عبر هذه الصور على اللمة الجزائرية:
للولوج الى الوكالة الافتراضية : https://store.at.dz/
مدخل الوكالة اختر اللغة المفضلة :
معلومات التجول داخل الوكالة:
الاستقبال:
ركن مخصص للعروض
المتجر
شباك الدفع انترنت:
هاتف ثابت:
صفحة اجراءات الدفع وستتحصل على وصل بالدفع pdf.
خدمة الكترونية مميزة وتسهل عليك عناء وعراقيل التنقل الى الوكالات.
السلام عليكم.
حاب تخلص الانترنت او الهاتف الثابت وتعبئ رصيدك وتقدم شكوى او طلب تزود بخدمة أو خط من غير ما تتحرك من مكانك خاصة في وقت الشتاء البارد والامطار لديك بطاقة بنكية او البطاقة الذهبية تابع معي :
هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة المتاحة على مدار 24 سا، 7 أيام في الأسبوع، عبر الرابط التالي : store.at.dz أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر : www.algerietelecom.dz
يتيح هذا الفضاء للزبائن إمكانية الاطلاع، عبر الأنترنت، على تشكيلة واسعة من العروض والخدمات التي تقترحها اتصالات الجزائر من أجل توفير الوقت وتجنب التنقلات إلى الوكالات التجارية.
هذا الحل الافتراضي الذي تم تطبيقه بتقنية ثلاثي الأبعاد 3D و 360°، يتضمن ثلاثة (03) فضاءات : فضاء الاستقبال، فضاء مخصص لعرض الأجهزة والخدمات المسوّقة عبر شبكتنا التجارية " متجر Idoom" و فضاء حصري.
من خلال هذا الفضاء التجاري الرقمي، تجدد اتصالات الجزائر التزامها تجاه زبائنها من أجل التكفل باحتياجاتهم وضمان استمرارية خدماتها الإلكترونية.
الان دعونا نقوم بجولة عبر هذه الصور على اللمة الجزائرية:
للولوج الى الوكالة الافتراضية : https://store.at.dz/
مدخل الوكالة اختر اللغة المفضلة :
معلومات التجول داخل الوكالة:
الاستقبال:
ركن مخصص للعروض
المتجر
شباك الدفع انترنت:
هاتف ثابت:
صفحة اجراءات الدفع وستتحصل على وصل بالدفع pdf.
خدمة الكترونية مميزة وتسهل عليك عناء وعراقيل التنقل الى الوكالات.
السلام عليكم.