الجزائر وإسبانيا توقعان اتفاقية حول مراجعة أسعار عقود توريد الغاز

ريحـان

ريحـان

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وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك ومجمع الطاقة الإسباني ناتورجي اليوم إتفاقية. تتعلق بعقود بيع وشراء الغاز الطبيعي التي تربط الشركتين عبر خط انبوب ميدغاز.

حيث اتفقت سوناطراك وشريكتها ناتورجي على مراجعة أسعار عقود توريد الغاز الطويلة المدى الحالية. وهذا في ضل تطورات السوق الراهنة ، ضمانا لتوازن العقود المعمول بها على أساس الربح المتبادل .

وقالت سوناطراك إن توقيع هذه الإتفاقية يعزز الشراكة البعيدة الأمد. التي تربط سوناطراك والمجمع الإسباني ناتورجي ويهدف أيضا إلى تعزيز مكانتهما في السوق الإسبانية .
كما اتفقت الشركتان على مواصلة المناقشات حول المواضيع ذات الإهتمام المشترك .

من خلال العقود التي تربطها بناتورجي، صدرت سوناطراك على مدى العقد الماضي أكثر من 83 مليار متر مكعب من الغاز لزبونها في السوق الإسبانية. مما ساهم في تعزيز دور الجزائر كمورد موثوق فيه بالسوق الأوروبية للغاز .

 
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dahman kz

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إنضم
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ذكر
خطوة جيدة و كان يفترض انها تمت منذ شهور ومنذ بداية التهاب الاسعار في السوق.
ارى ان تاخر مراجعة الاسعار قد ضيع الكثير من الارباح لصالح للجزائر
 
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