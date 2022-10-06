بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



حصري في حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم

مامن يوم ينشق فجره إلا ويتردد اسم محمد ملايين المرات على ملايين الشفاه آذانا وإقاما وتشهدا في الصلاة وذكرا ، ألا يكفيك أن الله تعالى قال ورفعنا لك ذكرك ،فموسى سأل الله انشراح الصدر فقال له رب اشرح لي ربي صدري والله تعالى شرح صدر حبيبه محمدا دون أن يسأله فقال له ألم نشرح لك صدرك ،موسى قال ربي أرني انظر إليك قال لن ترى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ومحمد يستدعي ليلة المعراج ليرى مايرى ويقول له جبريل تقدم يارسول الله إنك إن خطوت اخترقت وأنا ان خطوت احترقت وما منا إلا له مقام معلوم ،يامن زكي الله عقله فقال ماضل صاحبكم وما غوي، وزكي لسانه فقال ماينطق عن الهوى، وزكي شرعه فقال إن هوه وحي يوحى، وزكي جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكي فؤاده فقال ماكذب الفؤاد مارأى ،وزكى بصره فقال مازاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال فإنك على خلق عظيم، عذرا رسول الله أن قصرت في وصفكم فإن جمالكم لن يوصف.

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد



حصري وردة عمر