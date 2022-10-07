ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
للسنة الخامسة
كتابي في التاريخ للسنة الخامسة، لمساعدة الأساتذة و التلاميذ على التحضير، لعدم توفر الدروس في الكتاب المدرسي.
الكتاب يخص المقطع الأول فقط (أدوات و مفاهيم المادة)
رابط التحميل/
بارك الله في صاحب العمل.
للسنة الخامسة
كتابي في التاريخ للسنة الخامسة، لمساعدة الأساتذة و التلاميذ على التحضير، لعدم توفر الدروس في الكتاب المدرسي.
الكتاب يخص المقطع الأول فقط (أدوات و مفاهيم المادة)
رابط التحميل/
بارك الله في صاحب العمل.