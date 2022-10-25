وضعية إدماجية في اللغة العربية للسنة 5 حول المقطع 1 مرفقة بالإجابة النموذجية.

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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24 نوفمبر 2015
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

نقدم لكم ~


🟥السنة الخامسة
🟩وضعية إدماجية في اللغة العربية للسنة 5 حول المقطع 1 مرفقة بالإجابة النموذجية.
🟡روابط التحميل

⬇️ملف وورد

[الوضعية الإدماجية للمقطع 1 الصداقة.docx

⬇️ملف بدف

[الوضعية الإدماجية للمقطع 1 الصداقة.pdf

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