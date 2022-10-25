ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
السنة الخامسة
وضعية إدماجية في اللغة العربية للسنة 5 حول المقطع 1 مرفقة بالإجابة النموذجية.
روابط التحميل
ملف وورد
[الوضعية الإدماجية للمقطع 1 الصداقة.docx
ملف بدف
[الوضعية الإدماجية للمقطع 1 الصداقة.pdf
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
السنة الخامسة
وضعية إدماجية في اللغة العربية للسنة 5 حول المقطع 1 مرفقة بالإجابة النموذجية.
روابط التحميل
ملف وورد
[الوضعية الإدماجية للمقطع 1 الصداقة.docx
ملف بدف
[الوضعية الإدماجية للمقطع 1 الصداقة.pdf