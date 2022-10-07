♡آلَزٍرير آلَجّيَجّلَيَ♡

*amani*
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آلَسِلَآمً عٌلَيَکْمً وٌرحًمًةّ آلَلَهّ وٌبًرکْآتٌهّ
آنِ شُآء آلَلَهّ تٌکْوٌنِوٌآ کْآمًلَ بًخِيَر❤
اليوم جبتلكم وصفة "الزرير الجيجلي" وطريقة عملو
هذا الزرير يشتهروا بيه سكان منطقة جيجل سونطر وضواحيها حنا في جيهتنا منديروهش.. يديروه في المناسبات كيما المولد النبوي ولا مزيود جديد
انا اول مرة جربتو العام لي فات في المولد ونجحلي وجا بنين واليوم ثاني مرة نديرو
فطوم انتم بالاك ديروه جيهتكم هههه@Tama Aliche
المهم نروحو لطريقة التحضير
نجيبو علبة سمن صغيرة نحطوها تذوب ومبعد بنفس الكيل تاع العلبة نديرو زوج كيلات سميد ولازم يكون رطب
آنِ شُآء آلَلَهّ تٌکْوٌنِوٌآ کْآمًلَ بًخِيَر❤
اليوم جبتلكم وصفة "الزرير الجيجلي" وطريقة عملو
هذا الزرير يشتهروا بيه سكان منطقة جيجل سونطر وضواحيها حنا في جيهتنا منديروهش.. يديروه في المناسبات كيما المولد النبوي ولا مزيود جديد
انا اول مرة جربتو العام لي فات في المولد ونجحلي وجا بنين واليوم ثاني مرة نديرو
فطوم انتم بالاك ديروه جيهتكم هههه@Tama Aliche
المهم نروحو لطريقة التحضير
نجيبو علبة سمن صغيرة نحطوها تذوب ومبعد بنفس الكيل تاع العلبة نديرو زوج كيلات سميد ولازم يكون رطب
نحطوهم على نار هادئة ونبقاو نحركو باستمرار... مع الاول نحسو بلي الخليط ثقيل ومبعد بالشوية وحنا نخلطو فيه تحسو بلي بدا يخفاف..
وكي يبدا الدهان هذا يطلع من فوق هك اعرف بلي راهو مليح
بعدها نحطوه في قطعة قماش ونحطوه في كسكاس كيما درت انا هنا باش السمن هذاك كامل يتصفى...
بعد مايتصفى نحطوه في قصعة ونخلوه ليلة كاملة والصباح نخدموه.. ونلقاوه جامد ويابس .. لازم يبقى مدة طويلة نوعا ما باش يجمد
بعدها نبدا نحك فيه بيدي حتى يرجع لونو ابيض ونزيدلو سكر رطب...
الحلاوة كل واحد وكيفاه يحبو
ونزيد نبقى نحك حتى يرجع كيما الكريمة...
مبعد نحطو في الصحون تاعنا كيما هك وبهذا الشكل وندخلو للثلاجة يشد روحو شوي ونعاود نخرجو نعدلو ونزينو.. التزيين اختياري
هذي هي الوصفة نتمنى أنها نالت إعجابكم
إلى الملتقى مع وصفة أخرى إذا كتب ربي
تحياتي
وكي يبدا الدهان هذا يطلع من فوق هك اعرف بلي راهو مليح
بعدها نحطوه في قطعة قماش ونحطوه في كسكاس كيما درت انا هنا باش السمن هذاك كامل يتصفى...
بعد مايتصفى نحطوه في قصعة ونخلوه ليلة كاملة والصباح نخدموه.. ونلقاوه جامد ويابس .. لازم يبقى مدة طويلة نوعا ما باش يجمد
بعدها نبدا نحك فيه بيدي حتى يرجع لونو ابيض ونزيدلو سكر رطب...
الحلاوة كل واحد وكيفاه يحبو
ونزيد نبقى نحك حتى يرجع كيما الكريمة...
مبعد نحطو في الصحون تاعنا كيما هك وبهذا الشكل وندخلو للثلاجة يشد روحو شوي ونعاود نخرجو نعدلو ونزينو.. التزيين اختياري
هذي هي الوصفة نتمنى أنها نالت إعجابكم
إلى الملتقى مع وصفة أخرى إذا كتب ربي
تحياتي