♡آلَزٍرير آلَجّيَجّلَيَ♡

*amani*

*amani*

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إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
4,169
النقاط
1,876
العمر
22
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
آلَسِلَآمً عٌلَيَکْمً وٌرحًمًةّ آلَلَهّ وٌبًرکْآتٌهّ
آنِ شُآء آلَلَهّ تٌکْوٌنِوٌآ کْآمًلَ بًخِيَر❤
اليوم جبتلكم وصفة "الزرير الجيجلي" وطريقة عملو
هذا الزرير يشتهروا بيه سكان منطقة جيجل سونطر وضواحيها حنا في جيهتنا منديروهش.. يديروه في المناسبات كيما المولد النبوي ولا مزيود جديد
انا اول مرة جربتو العام لي فات في المولد ونجحلي وجا بنين🤤 واليوم ثاني مرة نديرو
فطوم انتم بالاك ديروه جيهتكم هههه@Tama Aliche
المهم نروحو لطريقة التحضير 😌

نجيبو علبة سمن صغيرة نحطوها تذوب ومبعد بنفس الكيل تاع العلبة نديرو زوج كيلات سميد ولازم يكون رطب
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نحطوهم على نار هادئة ونبقاو نحركو باستمرار... مع الاول نحسو بلي الخليط ثقيل ومبعد بالشوية وحنا نخلطو فيه تحسو بلي بدا يخفاف..
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وكي يبدا الدهان هذا يطلع من فوق هك اعرف بلي راهو مليح
IMG_20221006_205825.jpg

بعدها نحطوه في قطعة قماش ونحطوه في كسكاس كيما درت انا هنا باش السمن هذاك كامل يتصفى...

IMG_20221006_210324.jpg
بعد مايتصفى نحطوه في قصعة ونخلوه ليلة كاملة والصباح نخدموه.. ونلقاوه جامد ويابس .. لازم يبقى مدة طويلة نوعا ما باش يجمد
IMG_20221007_104523.jpg

بعدها نبدا نحك فيه بيدي حتى يرجع لونو ابيض ونزيدلو سكر رطب...

IMG_20221007_113831_1.jpg

IMG_20221007_112045.jpg
الحلاوة كل واحد وكيفاه يحبو
ونزيد نبقى نحك حتى يرجع كيما الكريمة...

IMG_20221007_121221.jpg
مبعد نحطو في الصحون تاعنا كيما هك وبهذا الشكل وندخلو للثلاجة يشد روحو شوي ونعاود نخرجو نعدلو ونزينو..IMG_20221007_121606.jpg التزيين اختياري
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IMG_20221007_151245.jpg

هذي هي الوصفة نتمنى أنها نالت إعجابكم 🥰
إلى الملتقى مع وصفة أخرى إذا كتب ربي
تحياتي💛

 
*amani*

*amani*

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
4,169
النقاط
1,876
العمر
22
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
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