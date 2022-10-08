كراس الإعداد اليومي للأسبوع التعليمي الثالث

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,345
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ




للسنة الخامسة
🟦كراس الإعداد اليومي للأسبوع التعليمي الثالث.
🟩رابط التحميل بصيغة الوورد من هنا ⬇️


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يوم الأحد 13 ربيع الأول 144 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م

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بالتوفيق
 
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