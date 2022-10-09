ذكريات مرحاض المدرسة

حتى المرحاض له ذاكرة فلا تستغربون من العنوان.الاستئذان من المعلم للذهاب الى المرحاض من المهمات التي تحتاج الى خبرة وتكتيك مدروس للزمان والمكان والحالة النفسية للمعلم او المعلمة و مراقبة المنافسين الطامحين والوضع الجيوستراتيجي في القسم ومعدل الفرص المواتية.المهمة صعبة لكنها ليست بالمستحيلة.1% مطالب شرعية وحقيقية 99% مطالب مزيفة و مكائد مدبرة وغايتها مشكوك في امرها بالذات عندما يتكرر الأمر ويعج المكان بالمطالبين هذا ما يجعل المعلم في وضع تحكيمي صعب يجعله ينهي المسألة بالمنع والقمع ليجد ال 1% نفسه في وضع حرج قد يتجاوزه احيانا لتبقى ذكرى صادمة في مشواره الدراسي يوثقها زملائه.كان خبثا أبيضا ومشاغبة لطيفة فمتعة الانعتاق من عبودية القسم بالساعات ولو لفترة وجيزة لا تضاهيها حتى متعة التجول في شوارع الشانزليزي الباريسية والحصول على الاذن كان بمثابة التحصل على تذكرة سفر نحو الخارج شرعية كانت او حتى حراقٌ.مظهرك المتفاخر وانت تغادر طاولتك كرؤساء الدول والسلاطين في جلسات الامم المتحدة لا يخفي تلك الابتسامة الدبلوماسية الخبيثة والاهداف الشنيعة المتخفية.بمراقبة حاقدة من زميلك المغتاظ من الخدعة الناجحة وكانك تركته للمجهول مع بوادر خيانة صغيرة ونظرات انبهار جميلة القسم التي تظن أنك أبهرتها بذكائك الخارق في الاحتيال على معلم نبيه وبزفرات ال 1% الذي انتهكت حقوقه ودهست اماله في التحرر من أصفاد أمعاءه الهائجة ووسط الجمع الغفير للمهنئين ( بصحتك يا خبيث , اضرب اسيدي , يا الخداع) تنطلق نحو الحرية المؤقتة وفي ساحة المدرسة حيث العصافير تتلاعب باغصان الشجر والمياه تتدفق من صنابير المرحاض واصوات سيارات واحاديث كائنات حية في الشارع المجاور والمساحة الشاسعة أمامك تغريك على المرح والفرح لتمضية بضع دقائق ساحرة بعيدا عن الكراريس والقلم.وبينما التلاميذ مسجونة في اقسامها لايسمع من داخلها سوى طرق العصى و الزمجرة تجلد الاعين الشاردة والافئدة المعلقة تكون انت في رحاب المرحاض تمضي لحظاتك الاخيرة تداعب مياه الصنابير المتدفقة للمغادرة والعودة للقسم حتى لا يستشيط المعلم غضبا ويجعلك في القائمة السوداء الممنوعة من السفر الى الخارج والذهاب للمرحاض لباقي السنة.نفس الابتسامة الخبيثة ترافقك لمكانك منفرج الاسارير منشرح الصدر تتبختر بعد رحلة ماكرة في المرحاض.أجل حتى المراحيض لها ذاكرة.