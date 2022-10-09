للطلاب ، المعلمين ،المثقفين ،الجميع .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساؤكم سعيد

في موضوعي لهذا اليوم سأتطرق لتطبيق على الهاتف كنت بحاجة إليه جدا في حياتي الجامعية و الدراسية بشكل عام ،لكني اكتشفته اليوم ،التطبيق خرافي بشكل كبير ، يساعد الجميع بإذن الله في حياته العلمية والدراسية مهما كانت تخصصك سواء كنت طالب في الابتدائي الى الجامعي أو حتى معلم ،أستاذ ،باحث ،مطالع للكتب أنت بحاجة إلى هذا التطبيق الخرافي .

التطبيق كتعريف له ،عبارة عن قوالب جاهزة خاصة بااخرائط التي ستساعدك بشكل كبير في تلخيص دروسك ،و كل الكتب التي قرأتها ،أو ستدرسها مستقبلا ،بإمكانك الآن تلخيص كتاب كامل في مجموعة من الخرائط تساعدك بإذن الله في مراجعة ما حفظته بكل سهولة ويسر ، بدل العودة الى كراسك مع القليل من الجهد بإمكانك أن تحتفظ بأكثر من شكل جاهز على هذا التطبيق بما درسته ،بشكل ممتع وسهل ان شاء الله ،اذا كنت معلم أو أستاذ بإمكانك ،عمل ملخص كامل لدروسك وافادة بها طلبتك باستخدام هذه الخرائط التي أثبتت الدراسات أن العقل يستمتع بها ويستطيع تذكرها اكثر من الحفظ ان شاء الله .

والآن الى إسم التطبيق تجدونه عن طريق غوغل بلاي ستور .

الرابط :