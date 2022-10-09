The Shinigamy
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 1 أوت 2015
- المشاركات
- 515
- النقاط
- 17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 25€ PAYSERA مقابل 5500 دج (220دج للأورو)
السعر: ثابت / المصدر: صديق
الدفع عبر البريد فقط
يجب كتابة التالي على وصل العملية: The Shinigamy+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم الرفع داخل المحادثة الخاصة بالمعاملة
ملاحظات:
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي
تنبيهات:
-مدة الحجز 24ساعة
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
متوفر 25€ PAYSERA مقابل 5500 دج (220دج للأورو)
السعر: ثابت / المصدر: صديق
الدفع عبر البريد فقط
يجب كتابة التالي على وصل العملية: The Shinigamy+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم الرفع داخل المحادثة الخاصة بالمعاملة
ملاحظات:
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي
تنبيهات:
-مدة الحجز 24ساعة
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع