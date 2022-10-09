عرض بيع متوفر 25€ PAYSERA مقابل 5500 دج (220دج للأورو)

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
The Shinigamy
المبلغ المتاح
25.00 أورو
سعر البيع
220.00 د.ج / أورو ، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
The Shinigamy

The Shinigamy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
1 أوت 2015
المشاركات
515
النقاط
17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 25€ PAYSERA مقابل 5500 دج (220دج للأورو)
السعر: ثابت / المصدر: صديق
الدفع عبر البريد فقط
يجب كتابة التالي على وصل العملية: The Shinigamy+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم الرفع داخل المحادثة الخاصة بالمعاملة

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ملاحظات:
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي

تنبيهات:
-مدة الحجز 24ساعة
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
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