إكمال الحرف الناقص في الكلمة تحضيري

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~..



إكمال الحرف الناقص في الكلمة الشكر لمن اعده جزاه الله خيرا

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الجميل في الكلمات الناقصة وجود صورة امامها وراح تساعد التلميذ

للتحميل

drive.google.com

إكمال الحرف الناقص في الكلمة.pdf

drive.google.com drive.google.com



 
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