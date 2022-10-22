ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 10,840
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
سنة 2 ابتدائي :
أوراق عمل خاصة بإدماج الحرفين للمقطع الأول
تخص حروف س،ز/ ت،ط / ش،ج
للتحميل من هنا
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
سنة 2 ابتدائي :
أوراق عمل خاصة بإدماج الحرفين للمقطع الأول
تخص حروف س،ز/ ت،ط / ش،ج
للتحميل من هنا
إدماج الحرفين المقطع الأول
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