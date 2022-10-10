كتاب ملف طفلي الاول

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,413
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



اهلا وسهلا بــــــــكم

اردت مشاركتكم هذا الكتاب الرائع فقد نال إعجابي كثيرا


فيسعدنا ان نقدم لكم كتابا رائعا لبراعمنا الصغار بعنوان ملف طفلي الاول ، يحتوي هذا الملف على 14 نشاطا ( التعرف على الالوان ، الاشكال ، الارقام ، أعضاء الوجه ………) من اعداد : هدى الكنزي جزاها الله خيرا و جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتها

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للتحميل :

كتاب ملف طفلي الاول
 
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