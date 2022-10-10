ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اهلا وسهلا بــــــــكم
اردت مشاركتكم هذا الكتاب الرائع فقد نال إعجابي كثيرا
فيسعدنا ان نقدم لكم كتابا رائعا لبراعمنا الصغار بعنوان ملف طفلي الاول ، يحتوي هذا الملف على 14 نشاطا ( التعرف على الالوان ، الاشكال ، الارقام ، أعضاء الوجه ………) من اعداد : هدى الكنزي جزاها الله خيرا و جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتها
للتحميل :
كتاب ملف طفلي الاول
اهلا وسهلا بــــــــكم
اردت مشاركتكم هذا الكتاب الرائع فقد نال إعجابي كثيرا
فيسعدنا ان نقدم لكم كتابا رائعا لبراعمنا الصغار بعنوان ملف طفلي الاول ، يحتوي هذا الملف على 14 نشاطا ( التعرف على الالوان ، الاشكال ، الارقام ، أعضاء الوجه ………) من اعداد : هدى الكنزي جزاها الله خيرا و جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتها
للتحميل :
كتاب ملف طفلي الاول