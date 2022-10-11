MESSI23000
:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 11,470
- النقاط
- 351
السلام عليكم متوفر 251 دولار سكريل قابل للتداول
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 220 دج
العمولة يتحملها المشتري (1,45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 220 دج
العمولة يتحملها المشتري (1,45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن