جميلة أنت كالقمر❤

nassima rida

nassima rida

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 أكتوبر 2022
المشاركات
5
النقاط
3
العمر
42
محل الإقامة
العاصمة
الجنس
أنثى
مرحبا🤗🤗
لا شك أن الكثير استفزه العنوان💃💃💃
ولابد أنه يتساءل من تكون هذه لتشبه نفسها بالقمر🤔🤔🤔
حسنا قمر في عين نفسي و هذا يكفي👌👌👌
وأعلم تماما أن هنالك الكثير من الحسناوات اللواتي لا تمل العين رؤيتهن❤❤❤
وسبحان خالقهن🤗🤗🤗
مهلا....
مهلا....
أعلم كم تجذب هاته العناوين القراء😊😊😊
ولكن دعوني أخبركم أننا في وقت كثرت فيه عروض الأجساد و ندرت فيه عروض العقول...
لذلك فجمال الكاتبة جمال روحها و عقلها🤩🤩🤩
جميلة هي كالقمر...
جميلة روحها....
ضعفها و قوتها....
حنانها و براكين غضبها....
قلب الطفلة الذي تحمله.....
هنا مدونتي....
هنا ألتقط أنفاسي....
و هنا أجدني بين سطوري...
مرحبا بكل زائر🙏🙏🙏
واعذروا عفويتي🤗🤗🤗
أتفهم جيدا أنه لن يحبني الجميع هنا...
لا بأس...
 
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