جميلة أنت كالقمر❤

مرحبالا شك أن الكثير استفزه العنوانولابد أنه يتساءل من تكون هذه لتشبه نفسها بالقمرحسنا قمر في عين نفسي و هذا يكفيوأعلم تماما أن هنالك الكثير من الحسناوات اللواتي لا تمل العين رؤيتهن❤❤❤وسبحان خالقهنمهلا....مهلا....أعلم كم تجذب هاته العناوين القراءولكن دعوني أخبركم أننا في وقت كثرت فيه عروض الأجساد و ندرت فيه عروض العقول...لذلك فجمال الكاتبة جمال روحها و عقلهاجميلة هي كالقمر...جميلة روحها....ضعفها و قوتها....حنانها و براكين غضبها....قلب الطفلة الذي تحمله.....هنا مدونتي....هنا ألتقط أنفاسي....و هنا أجدني بين سطوري...مرحبا بكل زائرواعذروا عفويتيأتفهم جيدا أنه لن يحبني الجميع هنا...لا بأس...