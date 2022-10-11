جميلة أنت كالقمر❤

nassima rida
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 11 أكتوبر 2022
- المشاركات
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- النقاط
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- محل الإقامة
- العاصمة
- الجنس
- أنثى
مرحبا
لا شك أن الكثير استفزه العنوان
ولابد أنه يتساءل من تكون هذه لتشبه نفسها بالقمر
حسنا قمر في عين نفسي و هذا يكفي
وأعلم تماما أن هنالك الكثير من الحسناوات اللواتي لا تمل العين رؤيتهن❤❤❤
وسبحان خالقهن
مهلا....
مهلا....
أعلم كم تجذب هاته العناوين القراء
ولكن دعوني أخبركم أننا في وقت كثرت فيه عروض الأجساد و ندرت فيه عروض العقول...
لذلك فجمال الكاتبة جمال روحها و عقلها
جميلة هي كالقمر...
جميلة روحها....
ضعفها و قوتها....
حنانها و براكين غضبها....
قلب الطفلة الذي تحمله.....
هنا مدونتي....
هنا ألتقط أنفاسي....
و هنا أجدني بين سطوري...
مرحبا بكل زائر
واعذروا عفويتي
أتفهم جيدا أنه لن يحبني الجميع هنا...
لا بأس...
لا شك أن الكثير استفزه العنوان
ولابد أنه يتساءل من تكون هذه لتشبه نفسها بالقمر
حسنا قمر في عين نفسي و هذا يكفي
وأعلم تماما أن هنالك الكثير من الحسناوات اللواتي لا تمل العين رؤيتهن❤❤❤
وسبحان خالقهن
مهلا....
مهلا....
أعلم كم تجذب هاته العناوين القراء
ولكن دعوني أخبركم أننا في وقت كثرت فيه عروض الأجساد و ندرت فيه عروض العقول...
لذلك فجمال الكاتبة جمال روحها و عقلها
جميلة هي كالقمر...
جميلة روحها....
ضعفها و قوتها....
حنانها و براكين غضبها....
قلب الطفلة الذي تحمله.....
هنا مدونتي....
هنا ألتقط أنفاسي....
و هنا أجدني بين سطوري...
مرحبا بكل زائر
واعذروا عفويتي
أتفهم جيدا أنه لن يحبني الجميع هنا...
لا بأس...