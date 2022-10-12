تبادل اعلاني {اضغط لايك وضع حسابك للايك}

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,102
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
بسم الله 01.png



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امان الله 1.png
 
ذكريات

ذكريات

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
423
النقاط
621
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
السلام عليكم، مبادرة جميلة وإلتفاتة طيبة، في الحقيقة أحاول تعلم كتابة المقالات بالطريقة السليمة لذلك إنضممت لموقع زد لكتابة المقالات، موقع عربي خالي من الإعلانات المزعجة مهتم بجودة المحتوى العربي، كتبت بضع مقالات أشارككم آخرها، ولي مدة لم أنشر مقالا جديدا، قراءة ممتعة.

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لفئة من المهمومين، أسميتهم أصحاب القواقع الزجاجية • زد

من بين الآلام العميقة قد يولد شر مفرط أو خير مفرط أو موت على قيد الحياة، أو يولد إحساس مقنع يداري البؤس للحفاظ على الكرامة
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