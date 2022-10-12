السلام عليكم متوفر 103 دولار perfectmoney غير صافية

الدفع عن طريق ccp

1 دولار = 220 دج

العمولة يتحملها المشتري



ملاحظة المبلغ يباع دفعة واحدة





يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي

ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا