تربية الطفل على الوقت المناسب للكلام

سعد606

سعد606

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إنضم
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تقرت
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ذكر
من المعروف أن الطفل يعتقد أن رغباته يجب أن تكون مجابة في كل وقت هذا عدا حرصه الدائم للفت الانتباه ، مما يدفعهم للطلب والحديث في أي وقت وحين ، ويلجأ الكثير من الأطفال لمقاطعة الأم أثناء حديثها أو عملها و الالتفات لما يريد ، لذا الواجب على الأم لتربية الطفل عدم الإلتفات له وتوجيهه بشكل صارم بأن هناك وقت مناسب لكلامه وطلباته حتى و أن حاول بعصبية وعناد وصراخ فعلى الأم أن تكون حازمة في تربية الطفل على الوقت المناسب للكلام .
 
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