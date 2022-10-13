من المعروف أن الطفل يعتقد أن رغباته يجب أن تكون مجابة في كل وقت هذا عدا حرصه الدائم للفت الانتباه ، مما يدفعهم للطلب والحديث في أي وقت وحين ، ويلجأ الكثير من الأطفال لمقاطعة الأم أثناء حديثها أو عملها و الالتفات لما يريد ، لذا الواجب على الأم لتربية الطفل عدم الإلتفات له وتوجيهه بشكل صارم بأن هناك وقت مناسب لكلامه وطلباته حتى و أن حاول بعصبية وعناد وصراخ فعلى الأم أن تكون حازمة في تربية الطفل على الوقت المناسب للكلام .