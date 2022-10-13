" بعض الأشياء أشاركها معكم .. "

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



كيف بدأت ..؟ أم أنها لم تبدأ بعد .. ؟

كانت تختبئ بخيال الكلمات ؛ تفقد الحب في مبالاة مؤلمة تسقط ، وذلك عالم آخر يحاول السيئون معرفته ..

القصة أشياء تشتعل كل يوم بفقدان يعيشه الناس بإحساس مختلف ؛ ومن يعيشها في صمت كمن لا يريد بعد ذلك القدر المكتوب شيئا..

في نظرهم دائما هناك من يحسبك شخصا جيدا وهناك من يرسم عليك خطوطا سوداء ، لكن في لحظة حزن ما حولك يتغير كأنه لم يكن معك يوما.. وقفة للصبر لا أريدها لأنها تزول بعدها أيام لم تعد ترى إلا الخوف و الألم ..

كيف لا يشتاق هذا القلب لمن ضمه التراب ..؟ الباقون هنا مجرد لحظات عابرة ؛ ويجعلونك تعرف ذلك بالصدمة ..

يملأ الشوق قلبي وأعرفه أنه لن تعيد الصيحة الحزينة وجها منه ؛ يبقى منه ذلك الذكرى التي تزنها كلماتي بأشواق الألم.. لن أبيع منك شيئا للنسيان ؛ ووجدت نفسي يبيعونها في الشارع بينهم الخبيث ؛ الكاذب و الذي يغدر من مضت السنوات معه باسم الأخوة..



العيون حرقتها ترسمت دموع فيها تبكي يا الوجع قلبي من الفراق .. في بالي ننسى و يما اللي تبكي على ترابه توحشتك وليدي ..

يابا مخبي في قلبك وبيناتنا حكاية العيون تفضح كل شي غالي داخلنا يبكي ..

كم ترك من بعده اللي ضاع و اللي ما زال ماعرفش يسامح

تسلم يا اللي طفات نار و شعلها أكبر من اللي كانت ..

راح الغربة و مكانش ضمير يبكي عليه ؛ يا ترى اللي بقى هنا مزال يضرب بالماوس حافي ..

فيها أيام فقدان تشتاق و يديك فارغة لا ترى منه إلا ما فاتك فلا يعود إلا ملامح أحلام و ألم منها ..

فلا جعلتني أشبه نفسي ولا جعلته الحب أم الكره ..

فقدتك ؛ يكفيني هذا الألم ..



( أردت مشاركتكم هذا الوجع بطريقة أخرى .. )