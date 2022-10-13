" بعض الأشياء أشاركها معكم .. "

Tama Aliche

Tama Aliche

الصحافية الساخرة
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
6 سبتمبر 2021
المشاركات
278
النقاط
13
محل الإقامة
في وحد البلاد
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

كيف بدأت ..؟ أم أنها لم تبدأ بعد .. ؟
كانت تختبئ بخيال الكلمات ؛ تفقد الحب في مبالاة مؤلمة تسقط ، وذلك عالم آخر يحاول السيئون معرفته ..
القصة أشياء تشتعل كل يوم بفقدان يعيشه الناس بإحساس مختلف ؛ ومن يعيشها في صمت كمن لا يريد بعد ذلك القدر المكتوب شيئا..
في نظرهم دائما هناك من يحسبك شخصا جيدا وهناك من يرسم عليك خطوطا سوداء ، لكن في لحظة حزن ما حولك يتغير كأنه لم يكن معك يوما.. وقفة للصبر لا أريدها لأنها تزول بعدها أيام لم تعد ترى إلا الخوف و الألم ..
كيف لا يشتاق هذا القلب لمن ضمه التراب ..؟ الباقون هنا مجرد لحظات عابرة ؛ ويجعلونك تعرف ذلك بالصدمة ..
يملأ الشوق قلبي وأعرفه أنه لن تعيد الصيحة الحزينة وجها منه ؛ يبقى منه ذلك الذكرى التي تزنها كلماتي بأشواق الألم.. لن أبيع منك شيئا للنسيان ؛ ووجدت نفسي يبيعونها في الشارع بينهم الخبيث ؛ الكاذب و الذي يغدر من مضت السنوات معه باسم الأخوة..

العيون حرقتها ترسمت دموع فيها تبكي يا الوجع قلبي من الفراق .. في بالي ننسى و يما اللي تبكي على ترابه توحشتك وليدي ..
يابا مخبي في قلبك وبيناتنا حكاية العيون تفضح كل شي غالي داخلنا يبكي ..
كم ترك من بعده اللي ضاع و اللي ما زال ماعرفش يسامح
تسلم يا اللي طفات نار و شعلها أكبر من اللي كانت ..
راح الغربة و مكانش ضمير يبكي عليه ؛ يا ترى اللي بقى هنا مزال يضرب بالماوس حافي ..
فيها أيام فقدان تشتاق و يديك فارغة لا ترى منه إلا ما فاتك فلا يعود إلا ملامح أحلام و ألم منها ..
فلا جعلتني أشبه نفسي ولا جعلته الحب أم الكره ..
فقدتك ؛ يكفيني هذا الألم ..

( أردت مشاركتكم هذا الوجع بطريقة أخرى .. )


Tama.Aliche


 
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