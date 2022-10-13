نرجسية الأجيال .

Hakan
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السلام عليكم
في هذا الموضوع سأتكلم عن موضوع يهم الجميع بدون إستثناء بما أن المنتدى ينتمي إليه شريحة كبيرة من مختلف الأجيال الصغار و الكبار ،من عاشو في ستينيات القرن الماضي ومن يعيشون في حاضر القرن العشرين ،وكما قرأتم عنوان الموضوع الذي يتحدث عن " نرجسية الاجيال " ،وأعني بالنرجسية هنا إحساس الفوقية والنظرة الدونية التي ترسم في أعين مختلف الأجيال وهي ظاهرة تكاد تغزو كل جيل حيث يظن الجيل الذي ينتمي إليه كل فرد منا ،أن الجيل الذي سبقه والجيل الذي جاء بعده ،جيل متخلف أو جيل فاسد ،وكل جيل يحمل الجيل الذي قبله وبعده مسؤولية الفساد الذي نعيشه والذي عشناه والذي سنشاهده في المستقبل القريب هذه اانرجسية كما تابعت أحد الفيديوهات لأحد الدكاترة الباحثين في التاريخ لم تكن مسألة جديدة تناقش لكنها مسألة قديمة، حيث تم العثور في أحد المخطوطات التابعة الحضارة السومرية والتي كانت في سنوات 1000 قبل الميلاد مقولة حملت الآتي:
( إن شباب هذه الأيام خبيثون وفاسدون ، وملحدون وكسالى ،وسوف لن يكون مثل شباب السابق ،ولن يحافظوا على الهوية و الثقافة )
وهنا نلاحظ أن هذه الفكرة وهذه اانرجسية كانت في انسان ما قبل التاريخ فمابالك بأجيال اليوم و نقاشاتنا في هذا الموضوع ستركز على الأسئلة التالية :
_ لماذا يعتري الأجيال نظرة الفوقية للاجيال الاخرى ؟
_ كيف تستطيع كشخص تابع لجيل معين أن توازن بين أخطاء جيلك وأخطاء الأجيال الأخرى و كيفية تصحيحها او تحملها ؟
_ كشخص وحدك كيف ترى وتنظر الى الأجيال الأخرى .
مراسلكم من قناة القيلولة يتمنى لكم نقاشا حكيما .