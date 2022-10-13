تقويم تشخيصي مع الحل علوم طبيعية شعبة علوم تجريبية

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,531
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~..


تقويم تشخيصي مع الحل علوم طبيعية شعبة علوم تجريبية

CamScanner 10-13-2022 14.14_1.jpg

CamScanner 10-13-2022 14.14_2.jpg





ستكون باقي الدروس موجودة في قادم الايام

اسأل الله لكم التوفيق و السداد

كما لا تنسوني من صالح دعائكم لي ولصاحبة الكراس بالنجاح في هذا العام في شهادة الباكلوريا


 
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