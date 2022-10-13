

تقويم تشخيصي مع الحل علوم طبيعية شعبة علوم تجريبية

ستكون باقي الدروس موجودة في قادم الايام



اسأل الله لكم التوفيق و السداد



كما لا تنسوني من صالح دعائكم لي ولصاحبة الكراس بالنجاح في هذا العام في شهادة الباكلوريا

السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـهصبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآأعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكمأســعد الله أوقـآتكم بـ كل خيرنقدم لكم ~..