المرأة و السيارة و الكوارث

فن السياقة عند النساء 🤔 | By ‎Rak fi Nouvelle ville بن مصطفى بن عودة‎ | Facebook 284K views, 913 likes, 14 loves, 2.7K comments, 2.2K shares, Facebook Watch Videos from Rak fi Nouvelle ville بن مصطفى بن عودة: فن السياقة عند النساء 🤔

السلام عليكماخواني في اللمة الطيبةالمهم والله ماني ضد المرأة او سياقتهالكنما يحكى عن مصائبها في السياقة شي يخليني نفتحموضوع عليكن ههههههنخليكم مع الفيديو القصيرما بن عمي لوكان قتلاتواافضل من هاذ التعذيبالمهم الجزاير راح تفتح مصنع لسيارات جميلة و لطيفةو بسعر ممكن راح يكون في متناول الكثيراتانا راح اقترح يكون هناك يوم او يومينمن ايام الاسبوع مخصص للنساءو يمنع على الرجال السياقة فيهههههههههههههههه