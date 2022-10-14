المرأة و السيارة و الكوارث

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 14,888
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
اخواني في اللمة الطيبة
المهم والله ماني ضد المرأة او سياقتها
لكن
ما يحكى عن مصائبها في السياقة شي يخليني نفتح
موضوع عليكن هههههه
نخليكم مع الفيديو القصير
ما بن عمي لوكان قتلاتوا
افضل من هاذ التعذيب
المهم الجزاير راح تفتح مصنع لسيارات جميلة و لطيفة
و بسعر ممكن راح يكون في متناول الكثيرات
انا راح اقترح يكون هناك يوم او يومين
من ايام الاسبوع مخصص للنساء
و يمنع على الرجال السياقة فيه
ههههههههههههههه
اخواني في اللمة الطيبة
المهم والله ماني ضد المرأة او سياقتها
لكن
ما يحكى عن مصائبها في السياقة شي يخليني نفتح
موضوع عليكن هههههه
نخليكم مع الفيديو القصير
ما بن عمي لوكان قتلاتوا
افضل من هاذ التعذيب
فن السياقة عند النساء 🤔 | By Rak fi Nouvelle ville بن مصطفى بن عودة | Facebook
284K views, 913 likes, 14 loves, 2.7K comments, 2.2K shares, Facebook Watch Videos from Rak fi Nouvelle ville بن مصطفى بن عودة: فن السياقة عند النساء 🤔
fb.watch
المهم الجزاير راح تفتح مصنع لسيارات جميلة و لطيفة
و بسعر ممكن راح يكون في متناول الكثيرات
انا راح اقترح يكون هناك يوم او يومين
من ايام الاسبوع مخصص للنساء
و يمنع على الرجال السياقة فيه
ههههههههههههههه
آخر تعديل: