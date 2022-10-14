المرأة و السيارة و الكوارث

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,888
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
اخواني في اللمة الطيبة
المهم والله ماني ضد المرأة او سياقتها
لكن
ما يحكى عن مصائبها في السياقة شي يخليني نفتح
موضوع عليكن هههههه
نخليكم مع الفيديو القصير
ما بن عمي لوكان قتلاتوا
افضل من هاذ التعذيب

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فن السياقة عند النساء 🤔 | By ‎Rak fi Nouvelle ville بن مصطفى بن عودة‎ | Facebook

284K views, 913 likes, 14 loves, 2.7K comments, 2.2K shares, Facebook Watch Videos from Rak fi Nouvelle ville بن مصطفى بن عودة: فن السياقة عند النساء 🤔
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المهم الجزاير راح تفتح مصنع لسيارات جميلة و لطيفة
و بسعر ممكن راح يكون في متناول الكثيرات
انا راح اقترح يكون هناك يوم او يومين
من ايام الاسبوع مخصص للنساء
و يمنع على الرجال السياقة فيه
ههههههههههههههه

 
آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,888
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر

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