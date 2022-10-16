و يصمت الشوق .. ( ما رأيكم .. 😊 )

جعلوه بعيدا ..

كيف بالمحتوم و أنه ليس بذلك القدر .. ؟

جعلوه ذكرى تمر كل يوم لمن له قلب قد أحب ..



أشتاق لأن أعطيه يدي فيمسكها طفل صغير ..

كمن يعوض بعض الفقدان , كمن يغطي مشاعر شوق أخرى ..



مع ذلك الذكريات لها كلمات تجعلنا نصبر ..

بلى .. فلصبري ألم يكتب بأي عتاب ..

و

للعتاب رسمت بذلك الشغف أتأمل تلك اللحظة التي فيها يوما يكون للوحة حائط يأخذها

ولذلك الشوق صمت ..



و

لذلك الصمت نظرات المكان كان هنا .. و الى هناك ننتهي بذكراه تعذب ..



لذلك البريء سلام و طفولة علموه الحب و ثم سحبوه ..

تخيله فراق لا يعرف عنه شيئا الا الكلام ..

الشياطين حوله تحدثه عن الحب بحقد ..

اتركوا القلب معلقا كما يشاء , لا تحرقي أنفاسه الصغيرة يا أمه ..

لكن الخطوة لا تعيدني اليه , ما أحتاجه رؤية ضوء..



كم أشتاق لمسة يده , كيف ينام على كف يدي ,,

مريضا يشكوا لي حينها ثم يقترب لينام على صوت أنفاسي ..



كون جيتي مرى تخليه يتمسك بالحب , لكن الحياة تعطينا الدرس

لكنه عندك مجدر شيطان حقد ..

لا نزيد من لهيب النار حين تشتعل نطفئ , لكنك أردت رؤية الرماد

و

كانت قصة انفصال مؤلمة ..

Tama Aliche