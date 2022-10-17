القائد التربوي

سعد606

سعد606

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:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,736
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
يعرف اهل قطاع التربية أني اقصد بالقيادة التربوية مدراء المؤسسات، ومن زاوية الاختصاص اذكر واقول:
1- ثقافة المؤسسة التربوية يصنعها المدير، والالتزام بالنظام الداخلي يبنيه المدير.
2- تحقيق نتائج جيدة يعود 70% منها الى المدير، و30% الباقية تتوزع بين الاستاذ والولي والتلميذ.
3- انت أيها المدير من تحفز وتوجه وتراقب و تلهم الاخرين ..انت من تصنع التغيير.
من الحقائق التي لا يجب تجاهلها: في واقعنا المحلي والوطني، رغم كل التحديات، وجود مدير تمكن فعلا من فرض النظام في مؤسسته، وكون بحكمته فريقا تربويا فعالا، هدفه تحقيق نتائج جيدة، ورسم سمعة طيبة للمؤسسة.
مدير استطاع أن يبني هيبة لمركزه كمدير مؤسسة.
في مقابل ذلك نجد مؤسسة تربوية المدير فيها ، وجوده كعدمه، يدخل المؤسسة متأخرا. بعد ان يقضي اشغاله الخاصة...لا نظام ولا التزام...ولا يعرف شيئا عن الاساتذة، ولا حضور له في ذهن التلميذ..ما يتقنه التذمر وكثرة النقد في جلسات السمر ليلا، ونسج علاقات المصالح الضيقة له ولعشيرته وخلانه بالنهار.
فتحية لكل مدير مجتهد، كان له الفضل بعد الله تعالى في تغيير وجه مؤسسته.. ودعوة الى كل مدير ضعيف متسيب بأن يغير من سلوكه، ويتصرف كرئيس، لا مرؤوس.
مخ الهدرة: إملأ بلاصتك، ولا حط لمفاتح وارجع لقسمك.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,901
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
اوافقك تماما استاذنا الغالي
فالمدير مهما كانت مكانته في التعليم او في شركة او مؤسسة
يؤثر بالسلب او بالايجاب
ان كان ناجحا و حريصا و فطنا و حكيما كان التأثير أيجابيا
و ان كان غشاشا و فاشلا و غير عادل و ليس حكيما او خبير كان التأثير سلبا
 
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