الدوم كثرو نفاعو وياويح من خانو ذراعو

والله اوافقك تماما اختي

طاحت بينا و لقينا عدد قليل يعد باصابع اليد الواحدة

انا لقيت ناس بعاد و ليسوا من أقاربي ربي يجازيهم عي خير الجزاء

اما اغلب او جل اقاربي لا علاقة او اللي وقفت معاهم او ظنيت فيهم

لم اجدهم ربي يهدينا جميعا