الدوم كثرو نفاعو وياويح من خانو ذراعو

منال إدريس

منال إدريس

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 أكتوبر 2022
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
سلام ..أزول
إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس
شحال من واحد عرفناه في حياتنا ممكن يكون فرد من العايلة أو شخص جمعنا بيه المكتوب وظروف الحياة حكينا معاه وشاركناه حياتنا وديما يقولنا راني هنا كي تحتاجو حاجة عيطولي وفي وقت الصح يختفي دون رجعة أكيد تكونو صادفتو منهم بالزاف سواء كانو قراب لينا وإلا بعاد ..في المواقف الصعبة وفي لحظات المعاناة مانلقاو حتى واحد غير ربي العالمين اللي يسلكنا من عندو ولهذا الإنسان قبل ما يأمن لغيرو يحطو في المواقف وتما يبان المعدن الحقيقي إذا ذهب يلمع وإلا قصدير مصدي ومن بعد نجيبو الغربال اللي نجح يبقى واللي خسر يهبط ويروح في طي النسيان ..في هذه الحالة نتفكر كلام الجدة اللي يقول: الدوم يا الدوم الدوم كثرو نفاعو ..ما يبقى لا خو لا حبيب وياويح من خانو ذراعو ..
ربي يحفظنا أجمعين
ودمتم سالمين
🙏
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
والله اوافقك تماما اختي
طاحت بينا و لقينا عدد قليل يعد باصابع اليد الواحدة
انا لقيت ناس بعاد و ليسوا من أقاربي ربي يجازيهم عي خير الجزاء
اما اغلب او جل اقاربي لا علاقة او اللي وقفت معاهم او ظنيت فيهم
لم اجدهم ربي يهدينا جميعا
 
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