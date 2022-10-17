الدوم كثرو نفاعو وياويح من خانو ذراعو

منال إدريس
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2022
- المشاركات
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- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
سلام ..أزول
إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس
شحال من واحد عرفناه في حياتنا ممكن يكون فرد من العايلة أو شخص جمعنا بيه المكتوب وظروف الحياة حكينا معاه وشاركناه حياتنا وديما يقولنا راني هنا كي تحتاجو حاجة عيطولي وفي وقت الصح يختفي دون رجعة أكيد تكونو صادفتو منهم بالزاف سواء كانو قراب لينا وإلا بعاد ..في المواقف الصعبة وفي لحظات المعاناة مانلقاو حتى واحد غير ربي العالمين اللي يسلكنا من عندو ولهذا الإنسان قبل ما يأمن لغيرو يحطو في المواقف وتما يبان المعدن الحقيقي إذا ذهب يلمع وإلا قصدير مصدي ومن بعد نجيبو الغربال اللي نجح يبقى واللي خسر يهبط ويروح في طي النسيان ..في هذه الحالة نتفكر كلام الجدة اللي يقول: الدوم يا الدوم الدوم كثرو نفاعو ..ما يبقى لا خو لا حبيب وياويح من خانو ذراعو ..
ربي يحفظنا أجمعين
ودمتم سالمين
إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس
شحال من واحد عرفناه في حياتنا ممكن يكون فرد من العايلة أو شخص جمعنا بيه المكتوب وظروف الحياة حكينا معاه وشاركناه حياتنا وديما يقولنا راني هنا كي تحتاجو حاجة عيطولي وفي وقت الصح يختفي دون رجعة أكيد تكونو صادفتو منهم بالزاف سواء كانو قراب لينا وإلا بعاد ..في المواقف الصعبة وفي لحظات المعاناة مانلقاو حتى واحد غير ربي العالمين اللي يسلكنا من عندو ولهذا الإنسان قبل ما يأمن لغيرو يحطو في المواقف وتما يبان المعدن الحقيقي إذا ذهب يلمع وإلا قصدير مصدي ومن بعد نجيبو الغربال اللي نجح يبقى واللي خسر يهبط ويروح في طي النسيان ..في هذه الحالة نتفكر كلام الجدة اللي يقول: الدوم يا الدوم الدوم كثرو نفاعو ..ما يبقى لا خو لا حبيب وياويح من خانو ذراعو ..
ربي يحفظنا أجمعين
ودمتم سالمين