منال إدريس
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2022
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
سلام ..أزول
إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس
موضوع اليوم نهدرو فيه على الصنعة هاد الكلمة اللي راهي حبر على ورق عند ناس بالزاف ماشي واعيين للأهمية نتاعها في حياتنا ..خاصة وأننا نشوفو باللي كي درنا دراسات عليا كان الهدف الأول هو باش نصيبو خدمة مليحة بشهرية محترمة تكفي احتياجاتنا اليومية وتوفرلنا العيش في سترة وكرامة ولكن الأغلبية انصدمنا باللي فرص العمل بالتخصص الجامعي ناقصة بالزاف بلا ما نحكيو على البيروقراطية والمعريفة يعني إذا كنت ولد فلان وعندك الشكارة كيما يقولو بالعامية راك تضمن وإذا مكاش أنت وزهرك ولكن أكيد الرزاق هو ربي سبحانو اللي قالنا باللي من توكل عليه فهو حسبه ..وباش نزيدو من فرص العمل أحسن وأدوم حاجة هي كي نتعلمو الصنعة أو الحرفة في مجالات بالزاف مثلا في الطبخ..الحلويات ..الحلاقة ..النجارة ..الميكانيك وغيرها.. بيها مستحيل مانلقاوش الخدمة لأنو هي في يدينا مكسب وخبرة و الناس تولي تحوس تخدمك وماشي أنت اللي تحوس على الخدمة وزيد طلب الفيزا للخارج ديما نلقاو فيه الأولوية لأصحاب الصنعة والجانب الإيجابي أيضا أنو كي تحب تتعلم صنعة ديما الجانب التطبيقي يكون أكثر من النظري يعني من ساعتنا ندخلو في الميدان ونتعلمو بالممارسة عكس الجامعة اللي تتعلم فيها وتدي ديبلوم نظري وتطبيق المعارف المكتسبة يبقى ديما رهين الحصول على وظيفة ويا من عاش ♀
خلاصة القول عمرنا ما نبقاو تاكلين غير على الدبلوم الجامعي للبحث عن عمل ..أكتسب صنعة في مجال تحبو وتعلم مهارات جديدة تقوي دورك في المجتمع وبيها يكون عندك وزن ثقيل وألف واحد يجري باش يخدم معاك لأنك أنت سيد صنعتك ومدير حرفتك وأنت اللي تتحكم في أمور عملك علابيها قالو ناس بكري يفنى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين
ربي يحفظنا أجمعين
ودمتم سالمين
إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس
موضوع اليوم نهدرو فيه على الصنعة هاد الكلمة اللي راهي حبر على ورق عند ناس بالزاف ماشي واعيين للأهمية نتاعها في حياتنا ..خاصة وأننا نشوفو باللي كي درنا دراسات عليا كان الهدف الأول هو باش نصيبو خدمة مليحة بشهرية محترمة تكفي احتياجاتنا اليومية وتوفرلنا العيش في سترة وكرامة ولكن الأغلبية انصدمنا باللي فرص العمل بالتخصص الجامعي ناقصة بالزاف بلا ما نحكيو على البيروقراطية والمعريفة يعني إذا كنت ولد فلان وعندك الشكارة كيما يقولو بالعامية راك تضمن وإذا مكاش أنت وزهرك ولكن أكيد الرزاق هو ربي سبحانو اللي قالنا باللي من توكل عليه فهو حسبه ..وباش نزيدو من فرص العمل أحسن وأدوم حاجة هي كي نتعلمو الصنعة أو الحرفة في مجالات بالزاف مثلا في الطبخ..الحلويات ..الحلاقة ..النجارة ..الميكانيك وغيرها.. بيها مستحيل مانلقاوش الخدمة لأنو هي في يدينا مكسب وخبرة و الناس تولي تحوس تخدمك وماشي أنت اللي تحوس على الخدمة وزيد طلب الفيزا للخارج ديما نلقاو فيه الأولوية لأصحاب الصنعة والجانب الإيجابي أيضا أنو كي تحب تتعلم صنعة ديما الجانب التطبيقي يكون أكثر من النظري يعني من ساعتنا ندخلو في الميدان ونتعلمو بالممارسة عكس الجامعة اللي تتعلم فيها وتدي ديبلوم نظري وتطبيق المعارف المكتسبة يبقى ديما رهين الحصول على وظيفة ويا من عاش ♀
خلاصة القول عمرنا ما نبقاو تاكلين غير على الدبلوم الجامعي للبحث عن عمل ..أكتسب صنعة في مجال تحبو وتعلم مهارات جديدة تقوي دورك في المجتمع وبيها يكون عندك وزن ثقيل وألف واحد يجري باش يخدم معاك لأنك أنت سيد صنعتك ومدير حرفتك وأنت اللي تتحكم في أمور عملك علابيها قالو ناس بكري يفنى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين
ربي يحفظنا أجمعين
ودمتم سالمين