ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اهلا وسهلا بــــــــــــــــــكم
في هذا الموضوع سنتطرق إلى
كيفية تسيير و تنفيذ ميادين مادة اللغة العربية، من خلال الكتاب المدرسي، للسنة 1 ابتدائي.
المرجع: دليل كتاب التلميذ، السنة 1، اللغة العربيّة.
تقديم /
انطلاقا من أنموذج مخطط التّناول خلال الأسبوع المقترح في الوثيقة المرافقة للمنهاج، فقد تمّ اعتماد نصوص محوريّة متنوّعة للاستماع والفهم، متبوعة بالصّور والمشاهد للملاحظة والتّعبير، مدعومة بأنشطة
متنوّعة في القراءة والكتابة، تمكّن المتعلّم من الممارسة والمشاركة الفعّالة والهادفة في بناء تعلّمه واكتساب
الموارد المستهدفة في كل محور، وذلك تبعا للوضعيات الآتية:
الحصّة [1] فهم المنطوق) أستمع وأفهم): المدّة (45 د)
تقديم نصّ محوريّ هادف مرتبط بتنمية مهارات الاستماع والفهم وممارسة عملية التعلّم الهادفة إلى التّحكّم في فهم المنطوق) الفهم، التّواصل، الاستنتاج (، وبأسئلة توجيهية ومناقشة بسيطة لمضمون النّصّ يؤدّي إلى تفصيل أحداثه، وهنا الأستاذ يتناول الوضعيات بوسائل مختلفة تجنّبا للرّتابة والملل، مثل استغلال المناسبات، تمثيل الأدوار بين المتعلّمين...
ملاحظة هامّة:
تقدّم هذه الحصّة من خلال قراءة الأستاذ للنّصّ قراءة متأنّية، معبّرة، منغّمة، وبإيحاءات مناسبة، واحترام علامات الوقف، وإعادة القراءة عدة مرّات حسب الحاجة.
ما يجب مراعاته في الحصّة [1] /
عرض المنطوق مع مراعاة الجوانب التالية: الفكري/ اللغوي/ اللّفظي/ الملمحي (الإيحاء؛ الإيماء)
تجزئة النص المنطوق ثم أجرأة احداثه
اكتشاف الجانب القيمي في المنطوق وممارسته.
الحصّة [2] التعبير الشفوي (ألاحظ وأعبّر عن المشهد): المدّة (45 د)
في هذه الحصّة، يتمّ عرض مشهد أو صورة معبّرة، مرتبطة غالبا بمفهوم النّصّ يتمكّن من خلاله المتعلّم عن طريق الملاحظة والتأمّل من التّعبير الشّفويّ حسب مستواه المعرفي القبلي، إثراء للنّص وتحكّما في توظيف مكتسباته اللّغوية، وترجمة أفكاره. ودور الأستاذ هنا هو التّوجيه والتّشجيع والمرافقة، وعليه أن يترك الحرّيّة للمتعلمين للمحاولة وممارسة التعبير بإمكانياتهم اللغوية الخاصّة.
وللأستاذ الحرّيّة في استنطاق المشهد وفهم المنطوق من خلال طرح اسئلة مناسبة من انتاجه وترك الحريّة لإجابات التلاميذ المختلفة وفق ما يقتضيه التدريس بالكفاءات) تحقيق كفاءة ميدان فهم المنطوق).
ما يجب مراعاته في الحصّة/
التحاور حول النص المنطوق باستعمال سندات-مألوفة أو جديدة-والتعبير عنها انطلاقا من تعليمات محددة تؤدي إلى تفصيل مضمون كل سند.
الحصّة [3] التعبير الشفوي (أستعمل): المدّة (45 د)
في هذه الحصّة، يتمّ التركيز على استعمالات الصيغ والأساليب في وضعيات تواصلية دالّة، وينصبّ الجهد في هذه الحصّة على أسئلة حواريّة تعين المتعلّمين على إعادة ترتيب وتركيب أحداث النّصّ وتمكينهم، من إدراك القالب (الصّيغة (واستخدامه استخداما صحيحا ومتنوّعا في وضعيّات مختلفة.
ما يجب مراعاته في الحصّة/
ترتيب وتركيب أحداث النص شفويا والتركيز على استعمال الصيغ والأساليب في وضعيات تواصلية دالة.
مسرحة الأحداث.
الحصّة [4] أنتجُ شفويا: المدّة (45 د)
وفيها يُدعى المتعلّم إلى إنتاج شفوي (إنتاج نص شفوي مماثل للنّصّ المنطوق، انطلاقا من سندات)
الحصّة [5] القراءة الإجماليّة: المدّة (45 د)
موقع الحصّة من كتاب المتعلّم في المحطّة (أبني وأقرأ
يستخرج المتعلم الكلمات والجمل من الرصيد اللغوي المكتسب في التعبير مع كتابتها على السبورة وقراءتها بمشاهد وبدونها، وفق الخطوات التاليّة:
استخراج الجمل من الرصيد اللغوي المكتسب في التعبير.
قراءة الجمل مكتوبة ثم تثبيتها بالمشاهد
تدريبات قرائية مثل: (تشويش وترتيب للجمل ثم للكلمات)
إعادة تقديم الجمل ناقصة لإتمامها بكلمات من رصيد معروض عليه
تدريبات قرائية مثل: (تغيير بعض الكلمات في الجمل – قراءة الكلمات الملونة "المشكلة للرصيد" في الجملة ...إلخ)
الحصّة [6] المحفوظات: المدّة (45 د)
يحفظ المتعلّم قطعة شعريّة قصيرة مرتبطة بفكرة المحور، قصد إثراء رصيده اللغويّ وتنميّة ملكة الحفظ والاستظهار وتذوّق الحسّ والجماليّ لديه، وإضفاء جوّ المرح والبهجة لدى الأطفال.
الحصّتان [7 و8] القراءة والكتابة (تجريد الحرف الأوّل المدّة (90 د)
تتضمّن الحصّة أعمالا ومَهمّات متنوّعة يمكن تبويبها في العناصر التالية:
استخراج الجملة وتقطيعها واكتشاف الحرف وقراءته في وضعياته المختلفة.
التدريب على كتابة الحرف (على الألواح، العجينة، كراس المحاولة...) منفردا مركبا وفي وضعيات مختلفة
كتابة الحرف على كراس القسم.
القراءة في الكتاب (مع مراعاة مختلف المهارات القرائية).
أمّا كتاب المتعلّم فقد سلك الخطوات التالية في تسيير الحصّة [تجريد الحرف الأوّل]، كما يلي:
أكتشف [اكتشاف الحرف وقراءته]
يكتشف المتعلم الحرف الأول انطلاقا من عرض المشهد أو الصّيغة لاستخراج الجملة وتقطيعها واكتشاف الحرف وقراءته في وضعيّاته المختلفة.
أتعرّف على رسم الحرف [كتابة الحرف المكتشف]
التدريب على كتابة الحرف (على الألواح، العجينة، كرّاس المحاولة،) منفردا ومركّبا في وضعيات مختلفة.
كتابة الحرف على كراس القسم، وتدريب المتعلّم على احترام الفسح.
وبنفس الطريقة يمّ اكتشاف الحرف الثاني (في الحصّة المخصّصة له حسب جدول توزيع حصص اللغة العربيّة.
القراءة في الكتاب (أقرأ وأتعرّف، أحسّن قراءتي):
مع مراعاة مختلف المهارات القرائية.
وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت
اهلا وسهلا بــــــــــــــــــكم
في هذا الموضوع سنتطرق إلى
كيفية تسيير و تنفيذ ميادين مادة اللغة العربية، من خلال الكتاب المدرسي، للسنة 1 ابتدائي.
المرجع: دليل كتاب التلميذ، السنة 1، اللغة العربيّة.
تقديم /
انطلاقا من أنموذج مخطط التّناول خلال الأسبوع المقترح في الوثيقة المرافقة للمنهاج، فقد تمّ اعتماد نصوص محوريّة متنوّعة للاستماع والفهم، متبوعة بالصّور والمشاهد للملاحظة والتّعبير، مدعومة بأنشطة
متنوّعة في القراءة والكتابة، تمكّن المتعلّم من الممارسة والمشاركة الفعّالة والهادفة في بناء تعلّمه واكتساب
الموارد المستهدفة في كل محور، وذلك تبعا للوضعيات الآتية:
الحصّة [1] فهم المنطوق) أستمع وأفهم): المدّة (45 د)
تقديم نصّ محوريّ هادف مرتبط بتنمية مهارات الاستماع والفهم وممارسة عملية التعلّم الهادفة إلى التّحكّم في فهم المنطوق) الفهم، التّواصل، الاستنتاج (، وبأسئلة توجيهية ومناقشة بسيطة لمضمون النّصّ يؤدّي إلى تفصيل أحداثه، وهنا الأستاذ يتناول الوضعيات بوسائل مختلفة تجنّبا للرّتابة والملل، مثل استغلال المناسبات، تمثيل الأدوار بين المتعلّمين...
ملاحظة هامّة:
تقدّم هذه الحصّة من خلال قراءة الأستاذ للنّصّ قراءة متأنّية، معبّرة، منغّمة، وبإيحاءات مناسبة، واحترام علامات الوقف، وإعادة القراءة عدة مرّات حسب الحاجة.
ما يجب مراعاته في الحصّة [1] /
عرض المنطوق مع مراعاة الجوانب التالية: الفكري/ اللغوي/ اللّفظي/ الملمحي (الإيحاء؛ الإيماء)
تجزئة النص المنطوق ثم أجرأة احداثه
اكتشاف الجانب القيمي في المنطوق وممارسته.
الحصّة [2] التعبير الشفوي (ألاحظ وأعبّر عن المشهد): المدّة (45 د)
في هذه الحصّة، يتمّ عرض مشهد أو صورة معبّرة، مرتبطة غالبا بمفهوم النّصّ يتمكّن من خلاله المتعلّم عن طريق الملاحظة والتأمّل من التّعبير الشّفويّ حسب مستواه المعرفي القبلي، إثراء للنّص وتحكّما في توظيف مكتسباته اللّغوية، وترجمة أفكاره. ودور الأستاذ هنا هو التّوجيه والتّشجيع والمرافقة، وعليه أن يترك الحرّيّة للمتعلمين للمحاولة وممارسة التعبير بإمكانياتهم اللغوية الخاصّة.
وللأستاذ الحرّيّة في استنطاق المشهد وفهم المنطوق من خلال طرح اسئلة مناسبة من انتاجه وترك الحريّة لإجابات التلاميذ المختلفة وفق ما يقتضيه التدريس بالكفاءات) تحقيق كفاءة ميدان فهم المنطوق).
ما يجب مراعاته في الحصّة/
التحاور حول النص المنطوق باستعمال سندات-مألوفة أو جديدة-والتعبير عنها انطلاقا من تعليمات محددة تؤدي إلى تفصيل مضمون كل سند.
الحصّة [3] التعبير الشفوي (أستعمل): المدّة (45 د)
في هذه الحصّة، يتمّ التركيز على استعمالات الصيغ والأساليب في وضعيات تواصلية دالّة، وينصبّ الجهد في هذه الحصّة على أسئلة حواريّة تعين المتعلّمين على إعادة ترتيب وتركيب أحداث النّصّ وتمكينهم، من إدراك القالب (الصّيغة (واستخدامه استخداما صحيحا ومتنوّعا في وضعيّات مختلفة.
ما يجب مراعاته في الحصّة/
ترتيب وتركيب أحداث النص شفويا والتركيز على استعمال الصيغ والأساليب في وضعيات تواصلية دالة.
مسرحة الأحداث.
الحصّة [4] أنتجُ شفويا: المدّة (45 د)
وفيها يُدعى المتعلّم إلى إنتاج شفوي (إنتاج نص شفوي مماثل للنّصّ المنطوق، انطلاقا من سندات)
الحصّة [5] القراءة الإجماليّة: المدّة (45 د)
موقع الحصّة من كتاب المتعلّم في المحطّة (أبني وأقرأ
يستخرج المتعلم الكلمات والجمل من الرصيد اللغوي المكتسب في التعبير مع كتابتها على السبورة وقراءتها بمشاهد وبدونها، وفق الخطوات التاليّة:
استخراج الجمل من الرصيد اللغوي المكتسب في التعبير.
قراءة الجمل مكتوبة ثم تثبيتها بالمشاهد
تدريبات قرائية مثل: (تشويش وترتيب للجمل ثم للكلمات)
إعادة تقديم الجمل ناقصة لإتمامها بكلمات من رصيد معروض عليه
تدريبات قرائية مثل: (تغيير بعض الكلمات في الجمل – قراءة الكلمات الملونة "المشكلة للرصيد" في الجملة ...إلخ)
الحصّة [6] المحفوظات: المدّة (45 د)
يحفظ المتعلّم قطعة شعريّة قصيرة مرتبطة بفكرة المحور، قصد إثراء رصيده اللغويّ وتنميّة ملكة الحفظ والاستظهار وتذوّق الحسّ والجماليّ لديه، وإضفاء جوّ المرح والبهجة لدى الأطفال.
الحصّتان [7 و8] القراءة والكتابة (تجريد الحرف الأوّل المدّة (90 د)
تتضمّن الحصّة أعمالا ومَهمّات متنوّعة يمكن تبويبها في العناصر التالية:
استخراج الجملة وتقطيعها واكتشاف الحرف وقراءته في وضعياته المختلفة.
التدريب على كتابة الحرف (على الألواح، العجينة، كراس المحاولة...) منفردا مركبا وفي وضعيات مختلفة
كتابة الحرف على كراس القسم.
القراءة في الكتاب (مع مراعاة مختلف المهارات القرائية).
أمّا كتاب المتعلّم فقد سلك الخطوات التالية في تسيير الحصّة [تجريد الحرف الأوّل]، كما يلي:
أكتشف [اكتشاف الحرف وقراءته]
يكتشف المتعلم الحرف الأول انطلاقا من عرض المشهد أو الصّيغة لاستخراج الجملة وتقطيعها واكتشاف الحرف وقراءته في وضعيّاته المختلفة.
أتعرّف على رسم الحرف [كتابة الحرف المكتشف]
التدريب على كتابة الحرف (على الألواح، العجينة، كرّاس المحاولة،) منفردا ومركّبا في وضعيات مختلفة.
كتابة الحرف على كراس القسم، وتدريب المتعلّم على احترام الفسح.
وبنفس الطريقة يمّ اكتشاف الحرف الثاني (في الحصّة المخصّصة له حسب جدول توزيع حصص اللغة العربيّة.
القراءة في الكتاب (أقرأ وأتعرّف، أحسّن قراءتي):
مع مراعاة مختلف المهارات القرائية.
وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت