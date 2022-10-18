ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
الحل التفصيلي لموضوع باك 2022 شعبةآداب و فلسفة الموضوع الأول _شعر..موضوع المديح النبوي
للشاعر ابن نباتة .....وفقكم الله
للاستاذ معاد جزاه الله خيرا
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
الحل التفصيلي لموضوع باك 2022 شعبةآداب و فلسفة الموضوع الأول _شعر..موضوع المديح النبوي
للشاعر ابن نباتة .....وفقكم الله
للاستاذ معاد جزاه الله خيرا