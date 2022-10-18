الحل التفصيلي لموضوع باك 2022 شعبةآداب و فلسفة الموضوع الأول

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر ♥
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أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

نقدم لكم ~



الحل التفصيلي لموضوع باك 2022 شعبةآداب و فلسفة الموضوع الأول _شعر..موضوع المديح النبوي🌸
للشاعر ابن نباتة .....وفقكم الله 💚
للاستاذ معاد جزاه الله خيرا



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