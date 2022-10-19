ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة للشعب آداب وفلسفة + لغات أجنبية
الوحدة التعليمية الثالثة ( عصر النهضة والحديث)
تحضير نص آلام الاغتراب (لمحمود سامي البارودي)
الصفحة 55 من الكتاب المدرسي
مرفق بالنص ( خاص بطلبة البكالوريا)
تنبيه : شعر المنفى = شعر الاغتراب
كل الشكر للأستاذ وليد للأدب العربي
يتبع, ,,,
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة للشعب آداب وفلسفة + لغات أجنبية
الوحدة التعليمية الثالثة ( عصر النهضة والحديث)
تحضير نص آلام الاغتراب (لمحمود سامي البارودي)
الصفحة 55 من الكتاب المدرسي
مرفق بالنص ( خاص بطلبة البكالوريا)
تنبيه : شعر المنفى = شعر الاغتراب
كل الشكر للأستاذ وليد للأدب العربي
يتبع, ,,,