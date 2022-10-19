تحضير نص آلام الاغتراب (لمحمود سامي البارودي)

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
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أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

نقدم لكم ~





🟥اللغة العربيّة و آدابها
🟧السنة الثالثة للشعب آداب وفلسفة + لغات أجنبية
🟨الوحدة التعليمية الثالثة ( عصر النهضة والحديث)
🟩 تحضير نص آلام الاغتراب (لمحمود سامي البارودي)
الصفحة 55 من الكتاب المدرسي
🔸مرفق بالنص ( خاص بطلبة البكالوريا)
⛔تنبيه : شعر المنفى = شعر الاغتراب
كل الشكر للأستاذ وليد للأدب العربي


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يتبع, ,,,


 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,671
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
اسأل الله لكم التوفيق و السداد
كما لا تنسوني من صالح دعائكم
 
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