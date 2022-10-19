ملخص في مادة الإقتصاد 2023

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,646
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

نقدم لكم ~

لــــطلبة شعبة تسيير واقتصاد إقتصاد

ملخص في مادة الاقتصاد ارجوا ان يكون مفيد لتلاميذنا الاعزاء

تسير واقتصاد تيبازة
الاستاذ رضوان تيبازة
لتحميل الملف:
drive.google.com

ملخص الاقتصاد للأستاذ رضوان مناد.pdf

drive.google.com drive.google.com



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ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,646
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
لا تترددوا في ترك اي استفسار وسيشرفنا الرد واجابتكم ان شاء الله.
 
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